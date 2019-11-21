Минздрав отложил изменение правил медосмотра для водителей

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Минздрав перенес начало действия нового порядка медосмотра для водителей с 22 ноября этого года на 1 июля 2020 года.

Глава ведомства Вероника Скворцова решила отложить вступление в силу приказа «с учетом обеспокоенности граждан», пишет "Коммерсант".

«Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах»,— сообщили в Минздраве.

При прохождении медкомиссии россияне должны будут проходить два обязательных новых теста: на наркотики (берется моча) и на алкоголизм (через анализ крови). Новые тесты планировалось ввести для ужесточения контроля за водителями.

Президент России Владимир Путин раскритиковал новые правила медосмотра водителей и называл их «чушью». Он отметил, что людям, у которых зарплата соответствует минимальному размеру оплаты труда, придется отдать за справку половину зарплаты. Господин Путин заявил, что вводить новые правила нужно «с умом».