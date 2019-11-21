]]>
]]>
Главная Авто Новости

Минздрав отложил изменение правил медосмотра для водителей

20:53 21.11.2019
Министерство здравоохранения РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Минздрав перенес начало действия  нового порядка медосмотра для водителей с 22 ноября этого года на 1 июля 2020 года.

Глава ведомства Вероника Скворцова решила отложить вступление в силу приказа «с учетом обеспокоенности граждан», пишет "Коммерсант".

«Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах»,— сообщили в Минздраве.

При прохождении медкомиссии россияне должны будут проходить два обязательных новых теста: на наркотики (берется моча) и на алкоголизм (через анализ крови). Новые тесты планировалось ввести для ужесточения контроля за водителями. 

Президент России Владимир Путин раскритиковал новые правила медосмотра водителей и называл их «чушью». Он отметил, что людям, у которых зарплата соответствует минимальному размеру оплаты труда, придется отдать за справку половину зарплаты. Господин Путин заявил, что вводить новые правила нужно «с умом».

Темы: Водительское удостоверение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.11.2019, 01:49
Гость: Олег

Действующая власть постепенно выживает из ума. Пока они это дело отсрочили, но это совсем не конец безумию, а лишь его временный перенос.
22.11.2019, 00:04
Гость: Евгений В

Все зависит от Вероники Скворцовой.....
21.11.2019, 23:53
Гость: дан

стоило солнцеликому сурово брови нахмурить и изречь что закон этот чушь как тут же угодливые холопы сделали под козырек и сказали-так точно ваша честь А если бы ВВП не отозвался так об этом пресловутом законе то Минздрав-будь здрав принял бы его тот час Вывод-в стране победившей диктатуры все решает один человек
Все комментарии (14)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.