Путин раскритиковал новый порядок медосмотра для водителей

16:56

Новый порядок медосмотра для водителей, из-за которого стоимость справок для ГИБДД резко возросла, следовало вводить «как-то с умом». Об этом сказал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей <…> пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать?» — цитирует агентство российского лидера.

С 22 ноября в России должны были вступить в силу новые правила медосмотра для водителей, предполагающие дополнительные анализы на употребление психоактивных веществ. СМИ в регионах писали, что из-за этого справки для ГИБДД подорожают, в нескольких городах 21 ноября в наркодиспансеры выстроились очереди.

Днем 21 ноября Министерство здравоохранения сообщило, что отложило вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра «с учетом обеспокоенности граждан».