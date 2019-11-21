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Путин раскритиковал новый порядок медосмотра для водителей

16:56 21.11.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Новый порядок медосмотра для водителей, из-за которого стоимость справок для ГИБДД резко возросла, следовало вводить «как-то с умом». Об этом сказал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей <…> пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать?» — цитирует агентство российского лидера.

С 22 ноября в России должны были вступить в силу новые правила медосмотра для водителей, предполагающие дополнительные анализы на употребление психоактивных веществ. СМИ в регионах писали, что из-за этого справки для ГИБДД подорожают, в нескольких городах 21 ноября в наркодиспансеры выстроились очереди.

Днем 21 ноября Министерство здравоохранения сообщило, что отложило вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра «с учетом обеспокоенности граждан».

Темы: Авто, Автоновости, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.11.2019, 00:15
Гость: Вот если бы он

ещё и с вредителем разобрался, который дырку в Союзе МС-09 проковырял.
И разобрался бы с ним с большевистской беспощадностью.
А так же нашёл и наказал чиновников сорвавших поставки снега в Хабаровск в прошлом году.
22.11.2019, 00:02
Гость: Евгений В

Где только Путин находит таких тупых чиновников?
21.11.2019, 23:37
Гость: И

шоб на центрифуге тоже!!!
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