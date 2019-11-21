Новые правила для водителей: то ли бардак, то ли коррупция

Требование о проверке на алкоголизм говорит либо о полном непрофессионализме чиновников, либо о поиске ими очередного способа обогащения



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В 1986 году в разгар антиалкогольной кампании первый секретарь МГК КПСС Виктор Гришин рапортовал в ЦК: «Работа по отрезвлению Москвы завершена». Сейчас это выглядит анекдотом, но тогда народу было не шуток.

Уверен, дилетантская и доведенная до степени нечеловеческого бюрократического ожесточения борьба с пьянством, объявленная в начале Перестройки, дискредитировала само это начинание, уронила авторитет команды Горбачева и, в конечном итоге, подкосила идею демократических преобразований.

Хотелось бы, чтобы история служила уроком. Но почему сегодня российская власть вновь заходится в абсурдных инициативах прижать хвост «зеленому змию»?

Щедрых идей море. Запретить кафе в жилых домах, хотя вся Европа их обожает. Восстановить вытрезвители, как было в добром СССР и вызывало ужас у народонаселения. Сократить вечернее время продажи алкоголя еще на час, что будто бы ударит по криминалу и снизит потребление алкоголя на 15%, хотя никому не известно, откуда такой прогноз.

Самый мощный аккорд - проект приказа Минздрава, согласно которому предполагается, что с 22 ноября при выдаче водительских прав необходимо будет проходить проверку на хронический алкоголизм по уровню содержания трансферрина в крови (CDT). Силовики и депутаты такое обследование не проходят, шоферы - должны.

60 миллионов водителей и 6 миллионов профессионалов, для них ежегодный тест. Объем нового рынка - 25 миллиардов рублей. С учетом погрешности метода в 15%, поправки на заболевания и гендерных отличий (у женщин CDT выше) рекомендованная в научной литературе граница отсечения в три раза выше объявленной в постановлении нижней границы.

Если человек выпил за обедом бутылку пива или стакан вина, то его CDT через неделю превысит границу в пять раз!

Новое постановление говорит либо о полном непрофессионализме власти, либо об очередном способе коррупционного обогащения. Но в любом случае, это издевательство над самой многочисленной социальной группой российских граждан.

Не знаю, как в других странах, но в России государственная политика в отношении алкоголя является лучшим индикатором наличия здравого смысла и знания жизни, профессионализма и человечности власти.

В виноделии есть понятие гидрозатвора, который регулирует содержание углекислого газа при брожении вина. Самодельный гидрозатвор, известный каждому, - резиновая перчатка, которая надувается, сигнализируя о состоянии напитка.

Власть в России можно сравнить с перчаткой, которая раздувается от собственной значимости, сдерживая брожение и созревание чаяний русского народа.

Нынешняя антиалкогольная движуха, проникнутая полнейшим презрением к здравому смыслу и интересам граждан, заставляет вспомнить печальной памяти антиалкогольную кампанию 1980-х, которая прямой дорожкой вела к разрушению государства.

Но может быть, мы не видим опасности? Может быть, страна спивается? Нет, картина прямо противоположная.

По данным ВОЗ Россия за 10 лет снизила потребление алкоголя на душу населения с 18 литров чистого спирта до 9,3 литров. (Надо сказать, 8 литров, как считает ВОЗ, - уровень, с которого начинается неминуемая генетическая деградация нации, хотя чуть не вся Европа выше этой планки.)

Недавно появилась статистика, что Россия по потреблению находится в Европе в конце первой десятки. Действительно, ЗОЖ становится общей модой, особенно среди молодежи.

Что касается смертности по причине неумеренного пьянства, по статистике того же Минздрава этот фактор неуклонно снижается: 2005 год - 240 тысяч мужчин и 48 тысяч женщин, 2010 - 200 тысяч мужчин и 43 тысячи женщин, 2016 - 180 тысяч мужчин и 43 тысячи женщин.

Может быть, в расчет берется преступность, тем более что МВД утверждает, будто 30% правонарушений в России совершается в подпитии? Но как тогда объяснить, что в Санкт-Петербурге, где алкоголь исчезает с прилавков на час раньше, чем в Москве, преступлений на душу населения на 10% больше? Если учесть армию нелегальных гастарбайтеров, то и на все 30%.

К слову, в России из 85 только в 22 регионах торгуют алкоголем до 23 часов. Зачем федеральный закон, если есть строгое местное уложение?

Итак, никакой связи между настроениями чиновников и реальностью не имеется. Как не видно экономического и социального обоснования антиалкогольных инициатив. Но это не значит, что власть потеряла почву под ногами.

Все делается на трезвую голову и отвечает курсу на ковровую бомбардировку граждан в виде новых оброков и поборов, а также усмирение общества демонстрацией всяческих ограничений.

Это же традиция: если власть в России не проявляет жестокосердия и вдруг смягчается, она чувствует себя бессмысленной и слабой.

«Борьба есть условие жизни, - говорил неистовый Виссарион Белинский. - Жизнь умирает, когда заканчивается борьба».

Власть в России не хочет умирать. Она у нас исторически оторвана от общества и главный ее смысл - борьба с народом.

Поэтому так много людей уверены, что в России нет демократических выборов, нет независимых судов, никогда не будет прижата к ногтю коррупция, а частный бизнес обречен пресмыкаться перед силовиками.

Государство относится к подданным как неразумному и непослушному ребенку, который норовит выйти из повиновения. Тощая свинья всегда рвется с привязи и чем больше строгости, тем для свиньи спокойнее.

И все-таки, есть многовековой опыт, который гласит, что люди не пьют не потому, что им не разрешают, а по той причине, что не хотят пить. Злейший враг пьянства - достойная работа, возможность досуга и социальный климат.

Уверен, именно социальные изменения ведут к сокращению потребления алкоголя и снижению смертности из-за пьянства. Если же, как ни рви жилы, реальный доход не растет, старики бедствуют, а детей показывать врачам все страшнее, опасность романа со стаканом повышается вне зависимости от запретов, которые воздвигает власть.

Что касается ссылок на Финляндию, где введены ограничения по продаже алкоголя, то не лучше ли начать с другого?

Если депутатам так мила эта чудесная страна, следует вспомнить, что заработок депутата там всего в 1,75 раз выше средней зарплаты по стране. А в России разница в 20 раз. Это придумано на трезвую голову? Или здесь без стакана не разберешься?