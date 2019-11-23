Инспекторы ГИБДД смогут лишать водителей прав во внесудебном порядке

12:20

В России готовится законопроект, согласно которому инспектора ГИБДД смогут лишать водителей прав во внесудебном порядке.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен «на исключение возможности управления транспортными средствами водителями, у которых при проведении обязательного периодического медицинского осмотра <...> установлены заболевания, являющиеся медицинскими противопоказаниями либо <...> ограничениями к управлению транспортными средствами».

В настоящее время не профессиональные водители проходят медкомиссию только при смене прав (один раз в 10 лет). За этот промежуток времени со здоровьем человека могут произойти самые разные изменения (например, резкое ухудшение зрения), но для ГИБДД это остается за кадром, так как выявленные в ходе обычного медосмотра противопоказания не попадают в ГИБДД.

Авторы законопроекта предлагают исправить это и установить межведомственное взаимодействие между Минздравом и МВД. Предполагается, что обнаруженные в ходе обычного медосмотра противопоказания будут направляться в ГИБДД, а водителей обяжут проходить внеочередное медицинское освидетельствование.

Если заболевание подтвердится, то права автовладельца будут аннулированы (даже если он не явится на внеплановый медосмотр), сообщает «За рулем».

В случае принятия законопроекта, сотрудники ГИБДД смогут «отбирать» водительские удостоверения у таких граждан самостоятельно, без решения суда.

Законопроект должен вступить в силу 1 июля 2022 года.