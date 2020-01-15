00:12

Покупка машины - это крупное капиталовложение

Для того, чтобы новый автомобиль радовал своего владельца, к выбору оптимальной модели необходимо подходить со всей ответственностью. Перед тем, как отправиться в салон, рекомендуется ознакомиться с основными критериями поиска "машины мечты".

Основные критерии выбора автомобиля

Количество пожеланий и критериев, от соблюдения которых зависит, насколько подойдет автомобиль, определить очень проблематично. Поиск машины по параметрам - процесс трудоемкий и кропотливый, изучая каталог новых авто вы можете потратить немало времени. При выборе целесообразно учитывать:

- класс и базовые характеристики: автомобиль следует выбирать с учетом целей поездок и количества пассажиров;

- стоимость: кроме основной цены, не следует также забывать о затратах на оформление, обслуживание, страховку;

- безопасность: при ДТП от того, насколько хорошо укомплектован автомобиль в части безопасности, зависит жизнь как водителя, так и пассажиров;

- объем двигателя: расход топлива, динамика разгона, величина транспортного налога - все это зависит от того, какой двигатель находится под капотом.

Наличие дополнительных опций - еще один важный момент. Кондиционер, стереосистема, а также круиз-контроль и другие дополнительные возможности делают поездки более комфортными.

Что касается цвета машины, с выбором лучше определяться на месте. Дело в том, что реальный оттенок краски может существенного отличаться от того, который был представлен в рекламе или автомобильном журнале. Выбирая более яркие оттенки, не нужно забывать о том, что автомобиль будет бросаться в глаза не только прохожим, но и патрульным инспекторам. Однако более темные будут контрастнее выделять грязь на кузове. Не стоит также забывать, что практически у каждого производителя есть "приятные" нюансы в виде доплаты за цвет. Поскольку каждый оттенок имеет свои особенности, при покупке целесообразно учитывать собственный вкус.

Покупка авто в салоне

Для приобретения автомобиля можно обратиться в мультибрендовый автосалон ABC-auto. Официальный дилер предлагает своим клиентам как новые автомобили, так и машины с пробегом. Если покупатель находится в процессе поиска оптимальной модели, рекомендуется открыть каталог новых авто и ознакомиться с их характеристиками. Все подержанные автомобили реализуются в отличном состоянии, они не имеют визуальных дефектов и внутренних технических неисправностей. Если покупатель испытывает трудности в процессе выбора, он может воспользоваться помощью квалифицированного специалиста.