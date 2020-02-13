В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии»

13:19

В правительство внесен проект федерального закона о "гаражной амнистии", сообщает РИА Новости.

Документ будет регулировать порядок приобретения гражданами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи. В частности законопроект определит список документов, подтверждающих право гражданина на владение объектом гаражного назначения. Речь идет о длительном использовании, выплате пая в гаражном кооперативе, полученном решении о распределении гаража и так далее.

На сегодняшний день, из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитываются.

Отмечается, что "гаражная амнистия" сможет облегчить жизнь более чем 4,5 миллиона автовладельцев.

Предполагается, что новый порядок может вступить в силу в 2021 году.

Ранее в Совфеде отмечали, что по всей стране есть несколько миллионов гаражей, которые были приобретены еще в советские времена и сейчас их нельзя официально зарегистрировать. Соответственно, из-за этого их владельцы не могут получить статус собственника недвижимости.