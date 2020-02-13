]]>
]]>
Главная Авто Новости

В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии»

13:19 13.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В правительство внесен проект федерального закона о "гаражной амнистии", сообщает РИА Новости.

Документ будет регулировать порядок приобретения гражданами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи. В частности законопроект определит список документов, подтверждающих право гражданина на владение объектом гаражного назначения. Речь идет о длительном использовании, выплате пая в гаражном кооперативе, полученном решении о распределении гаража и так далее.

На сегодняшний день, из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитываются.

Отмечается, что "гаражная амнистия" сможет облегчить жизнь более чем 4,5 миллиона автовладельцев.

Предполагается, что новый порядок может вступить в силу в 2021 году.

Ранее в Совфеде отмечали, что по всей стране есть несколько миллионов гаражей, которые были приобретены еще в советские времена и сейчас их нельзя официально зарегистрировать. Соответственно, из-за этого их владельцы не могут получить статус собственника недвижимости.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Строительство и эксплуатация гаражей
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2020, 17:54
Гость: так

в условиях оккупации все должно быть на учете и со всего должены состригаться поборы. Жить на своей земле в своем жилом помещении и не иметь возможности отказаться и не платить за сомнительные "услуги". За содержание жилого помещения и текущий ремонт которые не исполняются десятки лет, капитальный ремонт который понадобится тогда когда не будет ни фондов и тех кто платил этим фондам , за мусор не зависимо от проживания, за тепло посчитанное как для обогрева сауны, НДСы несколько раз начисленные на сами же НДСы. Все должно быть под контролем. Пошел в ПОЧТА БАНК что бы открыть карточку МИР для пенсии, оказывается без вашего фото , которое почему то нужно банку банковскую карточку не оформишь. Всю информация обо всех и обо все должен иметь Госдеп. Поэтому эта суета с балами и милями, дуркотными карточками и шишбеками ...издержки на выпуск и учет которых мы оплачиваем через стоимость товаров. И еще тебе предложат купить пакет чтобы сложить эти товары как сбор за то, что ты посетил эту торговую сеть и затем пластиковый одноразовый пакет выбросил в мусор засорять экологию.
13.02.2020, 16:30
Гость: Москва

Сейчас оплачиваю 300 руб в месяц, а получив статус собственника гаража буду оплачивать 900 руб. Жду не дождусь этого, что кушать не могу.
13.02.2020, 16:17
Гость: Беглый

Так их посносили всех уже...
Хотя я так понимаю кое кто у нас порой... Честно жить не хочет.
Блатные вперёд!
Все комментарии (8)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации