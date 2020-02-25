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Названы регионы с наибольшим количеством автомобильных аварий

07:55 25.02.2020
Последствия ДТП
Фото с сайта Pixabay.com
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Количество автомобильных аварий в российских регионах в 2019 году снизилось на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, меньше всего ДТП с пострадавшими зарегистрировано в Чеченской Республике, больше всего — в Туве, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.

Так, по данным МВД, в 2019 году в России было зарегистрировано 164,4 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Количество пострадавших в ДТП также снизилось — число погибших сократилось по сравнению с 2018 годом на 6,8%, а раненых на — 1,9%. Вместе с тем количество ДТП снижается не во всех регионах, а аварийность на дорогах в разных субъектах Федерации различается существенно.

Как отмечает агентство, самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чеченской Республике, где по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 76 ДТП с пострадавшими.

Далее следуют Чукотский автономный округ, Свердловская область, Республика Ингушетия, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Томская область и Республика Дагестан, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 200.

Замыкает рейтинг Республика Тыва с показателем 858 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей, что почти в три раза выше общероссийского уровня и в 1,7 раза больше, чем в занимающей предпоследнее место Ярославской области.

Отмечается, что количество ДТП в 2019 году снизилось по сравнению с предыдущим годом в 58 регионах. Лидером по снижению является Чукотский автономный округ, а также Ростовская область, Новосибирская область и Республика Саха (Якутия). Наиболее существенно — более чем на 10% — количество ДТП выросло в Чеченской Республике, Севастополе, Магаданской области и Республике Марий Эл.

В семи регионах число пострадавших в ДТП не превысило 0,1% населения. Лидером по числу пострадавших (погибших и раненых) в ДТП являются Чеченская Республика и Чукотский автономный округ, где на 100 тысяч человек населения приходится соответственно 34 и 36 пострадавших в ДТП. Самая низкая доля погибших в числе пострадавших в ДТП в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве.

Темы: ДТП, Статистические данные и прогнозы, Рейтинги
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Комментарии читателей
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25.02.2020, 14:50
Гость: Василий

Смотрел я эти ролики. Зачастую половина хронометража в них вообще не Россия. Но всё равно материала достаточно много, видимо, по причине массового применения видеорегистраторов российскими водителями. Вместе с тем, в сети доступны кадры ДТП и из других стран, однако, они не столь популярны во всём мире у комментаторов. К чему - бы это?
25.02.2020, 12:33
Гость: cовковое информбюро

А разве на Чукотке есть автомобили, я думал там только олени?
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Нету автомобили , a цифры для оленей( на войне как на войне.)
25.02.2020, 11:13
Гость: Путник

В чечне рост дтп. Просто стали их разоружать. А, в тыве дорог нет, значит и пдд не действуют.
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