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Ремонт дорог в Челябинской области принес чиновникам незаконные 38 млн

13:24 12.03.2020
Ремонт дороги
© KM.RU, Филипп Киреев
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Следственный комитет выявил махинации при ремонте дорог в Челябинской области. 

В настоящее время уже заведено уголовное дело в отношении работников Министерства дорожного хозяйства и транспорта области, а также руководителей компаний АО «Южуралмост» и ООО «Кизилдорстрой», с которыми были заключены многомиллионные контракты на ремонт дорог.

Как сообщает «За рулем», дело было возбуждено по государственным контрактам 2017-2018 годов.

Проведенная прокуратурой проверка выявила завышение начальной цены контракта на строительство, реконструкцию и ремонт дорог как минимум на 38 миллионов рублей.

«В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий“)», - говорится в сообщении прокуратуры.

Темы: Проблемы качества ремонта и состояния дорог в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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12.03.2020, 14:37
Гость: Alex

где посадки?..
12.03.2020, 14:18
Гость: ав

Голицино Большие Вяземы все в ямах каждый год ямочный ремонт!
Уже не смешно!
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