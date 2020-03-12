Ремонт дорог в Челябинской области принес чиновникам незаконные 38 млн

13:24

Следственный комитет выявил махинации при ремонте дорог в Челябинской области.

В настоящее время уже заведено уголовное дело в отношении работников Министерства дорожного хозяйства и транспорта области, а также руководителей компаний АО «Южуралмост» и ООО «Кизилдорстрой», с которыми были заключены многомиллионные контракты на ремонт дорог.

Как сообщает «За рулем», дело было возбуждено по государственным контрактам 2017-2018 годов.

Проведенная прокуратурой проверка выявила завышение начальной цены контракта на строительство, реконструкцию и ремонт дорог как минимум на 38 миллионов рублей.

«В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий“)», - говорится в сообщении прокуратуры.