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Volkswagen, Fiat и Renault приостановили производство автомобилей в Европе

15:22 17.03.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Автоконцерн Volkswagen 17 марта принял решение приостановить на две недели сборку автомобилей на своих заводах на фоне пандемии коронавируса. Работа будет остановлена с 20 марта, передает Reuters.

Накануне аналогичные решения приняли три других крупнейших концерна — Fiat Chrysler, Renault и PSA Group (владеет марками Peugeot, Citroen и Opel). В общей сложности они закроют 35 заводов по всей Европе.

Производитель самолетов Airbus объявил о планах остановить производство в Испании и Франции на четыре дня.

Производство автомобилей обеспечивает рабочими местами 14 миллионов жителей стран Европы.

Темы: Коронавирус, Авто, Автоновости
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Комментарии читателей
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17.03.2020, 21:19
Гость: Патриот

На этом фоне нужно увеличить производство на Автовазе и продавать машины в Германию и Францию, ссейчас у них своих машин не будет, будут у нас задорого покупать. Благодаря Путину Россия стала сильнейшей экономикой мира!
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