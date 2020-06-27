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Минздрав сохранил действующие правила медосмотра водителей до 2021 года

15:35 27.06.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Минздрав России утвердил приказ, сохраняющий до 1 января 2021 года действующие правила медицинского освидетельствования водителей. При этом желающие получить права с 2021 года будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя только по направлению нарколога, если он выявит признаки заболевания.

"Министерством здравоохранения Российской Федерации подписан приказ от 23 июня 2020 г. № 624н, которым сохраняется ранее действовавший порядок медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) до 1 января 2021 года", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава РФ. 

В июле 2019 года Минздрав предложил ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей и желающих получить права сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Позднее введение этой нормы было отложено до 1 июля 2020 года.

Дополнительная проработка вопроса показала, что такие требования могут быть сохранены только для отдельных граждан. В связи с этим был разработан соответствующий проект приказа, который позволит снизить стоимость такого исследования для гражданина, пояснили в пресс-службе ведомства.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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27.06.2020, 17:01
Гость: Евгений В

Ждем очередного издевательства и поборов, включая взятки. Это для нормальных водителей - это очередной стресс с утратой здоровья, а алкоголики, наркоманы, как получали (покупали) права, так и дальше будет. У бедноты, нет ни автомобилей, ни денег, даже ни еды нормальной.
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