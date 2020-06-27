Минздрав сохранил действующие правила медосмотра водителей до 2021 года

15:35

Минздрав России утвердил приказ, сохраняющий до 1 января 2021 года действующие правила медицинского освидетельствования водителей. При этом желающие получить права с 2021 года будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя только по направлению нарколога, если он выявит признаки заболевания.

"Министерством здравоохранения Российской Федерации подписан приказ от 23 июня 2020 г. № 624н, которым сохраняется ранее действовавший порядок медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) до 1 января 2021 года", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава РФ.

В июле 2019 года Минздрав предложил ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей и желающих получить права сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Позднее введение этой нормы было отложено до 1 июля 2020 года.

Дополнительная проработка вопроса показала, что такие требования могут быть сохранены только для отдельных граждан. В связи с этим был разработан соответствующий проект приказа, который позволит снизить стоимость такого исследования для гражданина, пояснили в пресс-службе ведомства.