]]>
]]>
Главная Авто Новости

Автозавод «Соллерс» во Владивостоке перешел на сокращенную рабочую неделю

14:00 2.07.2020
Фото с сайта carsweek.ru

С 1 июля завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке начал работать по сокращенному графику: рабочая неделя на этом предприятии стала четырехдневной. В таком режиме предприятию предстоит функционировать до конца лета: «четырехдневка» будет актуальна до 31 августа, пишет издание carsweek. Зарплата сотрудников снизится пропорционально рабочему времени. 

Причина перехода на сокращенную рабочую неделю - коронавирус. 

«На предприятии "Мазда Соллерс" негативные последствия пандемии сказались в той же мере, как и на других автомобильных компаниях в России и за ее пределами. Сложность ситуации диктует необходимость предпринять болезненные, но необходимые меры, в первую очередь направленные на сохранение кадрового потенциала компании и избежание массовых сокращений», - приводит «Интерфакс» официальный комментарий компании.

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, Владивосток) - совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda - создано в 2011 году. Завод выпускает автомобили с сентября 2012 года. В настоящее время СП производит во Владивостоке кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. В 2019 году стартовало производство двигателей Mazda Skyactiv-G 2.0.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Промышленная сборка автомобилей
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.07.2020, 16:01
Гость: Мастер

Чтобы оживить завод, нужно изменить линейку выпускаемых моделей. Думаю что вместо СХ-9 поставить на конвейер кросс СХ-8 с дизельным мотором. Вместо Мазды 6 начать выпуск компакт-кросса СХ-3, включая и с дизельным мотором. СХ-5 - лидера продаж, тоже нужно комплектовать дизельным мотором. Всем этим кроссам доступен полный привод.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации