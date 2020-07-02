Автозавод «Соллерс» во Владивостоке перешел на сокращенную рабочую неделю

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С 1 июля завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке начал работать по сокращенному графику: рабочая неделя на этом предприятии стала четырехдневной. В таком режиме предприятию предстоит функционировать до конца лета: «четырехдневка» будет актуальна до 31 августа, пишет издание carsweek. Зарплата сотрудников снизится пропорционально рабочему времени.

Причина перехода на сокращенную рабочую неделю - коронавирус.

«На предприятии "Мазда Соллерс" негативные последствия пандемии сказались в той же мере, как и на других автомобильных компаниях в России и за ее пределами. Сложность ситуации диктует необходимость предпринять болезненные, но необходимые меры, в первую очередь направленные на сохранение кадрового потенциала компании и избежание массовых сокращений», - приводит «Интерфакс» официальный комментарий компании.

ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, Владивосток) - совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda - создано в 2011 году. Завод выпускает автомобили с сентября 2012 года. В настоящее время СП производит во Владивостоке кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. В 2019 году стартовало производство двигателей Mazda Skyactiv-G 2.0.