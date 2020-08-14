Авто в аренду: как существенно упростить себе отдых и работу на Кипре

14:14

Жители постсоветского пространства ездят на Кипр не только для того, чтобы отдохнуть

Разумеется, значительная часть посещающих Кипр - именно туристы. Но в то же время многие едут по работе.

Поэтому аренда авто на Кипре при помощи русскоязычного сервиса является востребованной услугой. Такой сервис доступен, например, тут.

Насколько сложно воспользоваться сервисом?

Дешевле всего воспользоваться сервисом по аренде авто на Кипре еще до вылета. Этот способ означает возможность выбрать:

авто требуемого класса;

место, где состоится передача авто;

подходящее время аренды.

Можно арендовать авто сразу по прилету или в гостинице, но это будет стоить дороже. Также может сложиться ситуация, при которой нужного автомобиля не будет. Такое иногда случается "в сезон".

Туристам, арендующим машину на Кипре не следует забывать о том, что на Кипре левостороннее движение. Это может означать некоторые неудобства для водителей-новичков. Кроме того, несмотря на то, что кипрское дорожное полотно, как правило, хорошего качества, сам ландшафт часто представляет из себя сложный "серпантин".

А взяв авто в аренду и сев за руль, водитель априори берет на себя обязательства по соблюдению ПДД и ответственность за случившиеся по его вине аварии.

Какие машины можно взять в аренду на Кипре?

При помощи интернет-сервиса на русском языке можно забронировать как сравнительно дешевые авто класса компакт, стоимость аренды которых начинается от 20 евро в сутки, так и автомобили бизнес-класса.

Так как предприниматель, приехавший на Кипр решать связанные со своим бизнесом проблемы, точно не будет экономить на автомобиле, бизнес-класс пользуется большой популярностью.

А вот самые дешевые автомобили не пользуются особым спросом даже у туристов. Они позволяют дешево попасть из аэропорта в гостиницу, проехаться по самым популярным маршрутам. Но на таких машинах не очень удобно путешествовать по всему Кипру.

Для продолжительных туристических поездок по острову больше подходят кроссоверы, сочетающие в себе удобство современного легкового автомобиля и проходимость внедорожника.

Паркетники всех моделей пользуются спросом не только в компаниях, сдающих авто в аренду, как сообщил наш источник в компании. Но и у местных жителей, это одни из самых популярных машин на острове.