В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей
В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей, пишет газета "Известия".
По данным издания, это произойдет в случае принятия пакета разработанных Минпромторгом поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, водители будут обязаны проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле, например при смене сигнализации.
Автовладельцы также не смогут использовать запчасти уже бывшие в употреблении, в том числе системы рулевого управления, тормозные системы, ремни и подушки безопасности.
Сенатор Андрей Кутепов призвал Минпромторг отказаться от данных изменений. Соответствующее письмо он направил главе ведомства Денису Мантурову.
По его словам, подобные поправки приведут к тому, что россияне не смогут использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации машин.
Также это нанесет урон рынку независимых автосервисов.
Как отмечает издание, данные поправки вносятся в технический регламент 018/2011 для исполнения Женевского соглашения 1958 года, согласно которому правила различных стран не должны противоречить друг другу. Требования, запрещающие производителям ставить ряд подержанных деталей в новые машины, прописаны в пункте 7 правил ООН № 133. Минпромторг предложил распространить эти правила и на ремонт подержанных автомобилей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что было в 37 году?
Наивный "ленивый" торговля в сфере жизни и смерти давно налажена. Родился плати! Умер плати в три раза больше. И вообще кого то из правительства интересует безопасность движения"? Сомневаюсь однако...
Видимо слишком много депутатов купируют ремонтный бизнес - нехватает понимаете ли...
И никто не захочет производить машины за эти деньги себе в убыток. И будешь ты ездить на старье за бешеные бабки - других то не будет.
население не народ.