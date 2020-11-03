В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей

В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей, пишет газета "Известия".

По данным издания, это произойдет в случае принятия пакета разработанных Минпромторгом поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, водители будут обязаны проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле, например при смене сигнализации. 

Автовладельцы также не смогут использовать запчасти уже бывшие в употреблении, в том числе системы рулевого управления, тормозные системы, ремни и подушки безопасности. 

Сенатор Андрей Кутепов призвал Минпромторг отказаться от данных изменений. Соответствующее письмо он направил главе ведомства Денису Мантурову. 

По его словам, подобные поправки приведут к тому, что россияне не смогут использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации машин.

Также это нанесет урон рынку независимых автосервисов.

Как отмечает издание, данные поправки вносятся в технический регламент 018/2011 для исполнения Женевского соглашения 1958 года, согласно которому правила различных стран не должны противоречить друг другу. Требования, запрещающие производителям ставить ряд подержанных деталей в новые машины, прописаны в пункте 7 правил ООН № 133. Минпромторг предложил распространить эти правила и на ремонт подержанных автомобилей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.11.2020, 12:08
    Гость: Александр1

    Наивный "ленивый" торговля в сфере жизни и смерти давно налажена. Родился плати! Умер плати в три раза больше. И вообще кого то из правительства интересует безопасность движения"? Сомневаюсь однако...

  3. 03.11.2020, 12:04
    Гость: Александр1

    Видимо слишком много депутатов купируют ремонтный бизнес - нехватает понимаете ли...

  4. 03.11.2020, 11:40
    Гость: 1

    И никто не захочет производить машины за эти деньги себе в убыток. И будешь ты ездить на старье за бешеные бабки - других то не будет.

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