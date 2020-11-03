08:40 3.11.2020

В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей, пишет газета "Известия".

По данным издания, это произойдет в случае принятия пакета разработанных Минпромторгом поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, водители будут обязаны проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле, например при смене сигнализации.

Автовладельцы также не смогут использовать запчасти уже бывшие в употреблении, в том числе системы рулевого управления, тормозные системы, ремни и подушки безопасности.

Сенатор Андрей Кутепов призвал Минпромторг отказаться от данных изменений. Соответствующее письмо он направил главе ведомства Денису Мантурову.

По его словам, подобные поправки приведут к тому, что россияне не смогут использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации машин.

Также это нанесет урон рынку независимых автосервисов.

Как отмечает издание, данные поправки вносятся в технический регламент 018/2011 для исполнения Женевского соглашения 1958 года, согласно которому правила различных стран не должны противоречить друг другу. Требования, запрещающие производителям ставить ряд подержанных деталей в новые машины, прописаны в пункте 7 правил ООН № 133. Минпромторг предложил распространить эти правила и на ремонт подержанных автомобилей.