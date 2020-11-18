МВД предложило ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров

В МВД России предложили ограаничить скорость электросамокатов и гироскутеров, пишет РИА Новости.

В частности, для них предлагается ограничить скорость до 20 километров в час, при нарушении правил дорожного движения владельцев таких транспортных средств будут штрафовать. 

Соответствующие изменения предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушений, в статьи 12.29 и 12.30.

Скоростные ограничения предлагается вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов. Так, пешеходы на тротуарах получают приоритет над владельцами электросамокатов. В случае, если данное транспортное средство мешает пешеходному потоку, то владелец самоката должен спешиться и "превратиться в пешехода".

Кроме того, предлагается ввести дорожные знаки, регулирующие движение подобных транспортных средств. 

Ранее Минтранс России предложил прописать в правилах дорожного движения разрешение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов.

При этом Минтранс предлагал отнести к средствам индивидуальной мобильности не только электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, но обычные самокаты, роликовые коньки, скейты и тому подобные средства передвижения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2020, 14:28
    Гость: Carlos

    Давно пора, вернее, надо было делать так с самого начала. У меня, кстати, электровелосипед на даче, грузовой, переделан из грузового обычного. "Зажал" скорость до 25 км/ч, ибо - нех... И, безусловно, по тротуарам на нём ездить нельзя, от слова "совсем".

  2. 18.11.2020, 13:56
    Гость: gvozd

    смешно..
    ментовский идеал общества совпадает с социалистическим - все в камерах под видеонаблюдением и все только по разрешению Началника..
    что нужно сотоврить с людьми, что бы ини сбросили этот Кагал с шеи?

  3. 18.11.2020, 13:49
    Гость: www

    Есть же шоссе, для транспортных средств с двигателем, и тротуар для пешеходов, допускающии транспортные средства без двигателя. Пусть получают права, и хоть 100 км. по шоссе носяться. А то асфальтоукладчик, или електокар по тратуару поедет, со скоростью 20 км.

  5. 18.11.2020, 12:42
    Гость: Ну а когда же на конец

    начнут штрафовать пешеходов за ходьбу без номеров и за обувь не по сезону?

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