МВД предложило ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров

08:35 18.11.2020

В МВД России предложили ограаничить скорость электросамокатов и гироскутеров, пишет РИА Новости.

В частности, для них предлагается ограничить скорость до 20 километров в час, при нарушении правил дорожного движения владельцев таких транспортных средств будут штрафовать.

Соответствующие изменения предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушений, в статьи 12.29 и 12.30.

Скоростные ограничения предлагается вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов. Так, пешеходы на тротуарах получают приоритет над владельцами электросамокатов. В случае, если данное транспортное средство мешает пешеходному потоку, то владелец самоката должен спешиться и "превратиться в пешехода".

Кроме того, предлагается ввести дорожные знаки, регулирующие движение подобных транспортных средств.

Ранее Минтранс России предложил прописать в правилах дорожного движения разрешение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов.

При этом Минтранс предлагал отнести к средствам индивидуальной мобильности не только электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, но обычные самокаты, роликовые коньки, скейты и тому подобные средства передвижения.