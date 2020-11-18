МВД предложило ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров
В МВД России предложили ограаничить скорость электросамокатов и гироскутеров, пишет РИА Новости.
В частности, для них предлагается ограничить скорость до 20 километров в час, при нарушении правил дорожного движения владельцев таких транспортных средств будут штрафовать.
Соответствующие изменения предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушений, в статьи 12.29 и 12.30.
Скоростные ограничения предлагается вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов. Так, пешеходы на тротуарах получают приоритет над владельцами электросамокатов. В случае, если данное транспортное средство мешает пешеходному потоку, то владелец самоката должен спешиться и "превратиться в пешехода".
Кроме того, предлагается ввести дорожные знаки, регулирующие движение подобных транспортных средств.
Ранее Минтранс России предложил прописать в правилах дорожного движения разрешение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов.
При этом Минтранс предлагал отнести к средствам индивидуальной мобильности не только электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, но обычные самокаты, роликовые коньки, скейты и тому подобные средства передвижения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давно пора, вернее, надо было делать так с самого начала. У меня, кстати, электровелосипед на даче, грузовой, переделан из грузового обычного. "Зажал" скорость до 25 км/ч, ибо - нех... И, безусловно, по тротуарам на нём ездить нельзя, от слова "совсем".
смешно..
ментовский идеал общества совпадает с социалистическим - все в камерах под видеонаблюдением и все только по разрешению Началника..
что нужно сотоврить с людьми, что бы ини сбросили этот Кагал с шеи?
Есть же шоссе, для транспортных средств с двигателем, и тротуар для пешеходов, допускающии транспортные средства без двигателя. Пусть получают права, и хоть 100 км. по шоссе носяться. А то асфальтоукладчик, или електокар по тратуару поедет, со скоростью 20 км.
искоренена, пришло время мвд заняться самокатами.
начнут штрафовать пешеходов за ходьбу без номеров и за обувь не по сезону?