Россиян предупредили о подорожании автомобилей

Средняя стоимость нового автомобиля в России может вырасти на 9 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства Автостат.

По мнению экспертов, это произойдет в случае дальнейшего роста курса доллара.

Отмечается, что за последние 6 лет средневзвешенная цена нового автомобиля в России увеличилась на 66%.  В 2020 году рост составил 6,5%, что ниже темпов роста курса доллара, что объясняется изменением структуры рынка, который сместился в сторону продаж более доступных моделей. 

Ранее стало известно о среднем росте рекомендованных розничных цен на новые автомобили в России на 12% за первые девять месяцев этого года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2020, 10:41
    Гость: Оттудова

    Товары, пользующие спросом всегда дорожают. Наверное нищие всё скупили. Которые живут на последнее с помощью банковских кредитов ;-). По мне, так пусть хоть в два раза повысят цену на автомобили - меньше будет забитых дворов и чище воздух.

  2. 26.11.2020, 10:19
    Гость: Сократ

    Кто-то типа Пескова говорил - у населения зарплата в рублях, траты тоже в рублях, так что курс доллара должен быть для народа фиолетовым. А здесь вон оно как - дорожают все, негодники.

  3. 26.11.2020, 09:49
    Гость: :))

    А вот почему вдруг вырос курс доллара - тайна сие есть великая и только старцы на Афоне знают, но не скажут.

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