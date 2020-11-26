Россиян предупредили о подорожании автомобилей

08:32 26.11.2020

Средняя стоимость нового автомобиля в России может вырасти на 9 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные агентства Автостат.

По мнению экспертов, это произойдет в случае дальнейшего роста курса доллара.

Отмечается, что за последние 6 лет средневзвешенная цена нового автомобиля в России увеличилась на 66%. В 2020 году рост составил 6,5%, что ниже темпов роста курса доллара, что объясняется изменением структуры рынка, который сместился в сторону продаж более доступных моделей.

Ранее стало известно о среднем росте рекомендованных розничных цен на новые автомобили в России на 12% за первые девять месяцев этого года.