В России предложили использовать QR-коды вместо водительских прав

14:48 18.01.2021

В некоторых регионах России будет проведен эксперимент, в рамках которого водители смогут не возить с собой водительское удостоверение, а использоваться смартфон с приложением, в котором будет специальный QR-код. Инспектора ГИБДД будут считывать данный код при помощи специального устройства и получать всю необходимую информацию.

«У нас уже есть определённый план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четвёрке», - цитирует ТАСС слова замглавы Минцифры Олега Качанова.

Данную инициативу уже поддержали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.