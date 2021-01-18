В России предложили использовать QR-коды вместо водительских прав

Водительское электронное

В некоторых регионах России будет проведен эксперимент, в рамках которого водители смогут не возить с собой водительское удостоверение, а использоваться смартфон с приложением, в котором будет специальный QR-код. Инспектора ГИБДД будут считывать данный код при помощи специального устройства и получать всю необходимую информацию.

«У нас уже есть определённый план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четвёрке», - цитирует ТАСС слова замглавы Минцифры Олега Качанова.

Данную инициативу уже поддержали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2021, 14:58
    Гость: Pupsik

    Привязка людей к шпионскому устройству. Зачем квар-код вводить? Чем обычные права плохи? Тем более даже если карточку пластиковую забыл, по имени всегда полицейский установит через базу данных информацию о правах.

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