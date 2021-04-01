Водителей начали штрафовать за парковку на даче
Жители подмосковных деревень начали жаловаться на новые штрафы. Машины фотографируют на поселковых обочинах и подъездных пятачках у ворот собственных домов и штрафуют за парковку на газоне. Подобные «письма счастья» уже получали автомобилисты из Подольского и Серпуховского районов Московской области, пишет издание autonews.ru.
Собственники автомобилей возмущены: обычная для них парковка у ворот дома оказалась вне закона. Штраф за такое нарушение в Подмосковье сейчас составляет 5 тыс. рублей для физического лица, 50 тыс. рублей для должностного лица и до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Сотрудники районных административных комиссий вменяют водителям нарушение подмосковного закона о благоустройстве.
Пострадавшие автомобилисты из деревни Лужки, например, недоумевают, почему от них требуют соблюдения правил городской парковки, тогда как в их деревне нет ни одной асфальтированной дороги, нет тротуаров и газонов.
Чиновники сетуют на парковку возле дачных ворот, которая якобы нарушает правила размещения транспортных средств на дворовых территориях. Водителям вменяют порчу газона, цветников и зеленых насаждений. Автомобилисты, правда, уверяют, что никаких цветов, газонов и зеленых насаждений на поселковых обочинах и подъездных пятачках нет и никогда не было.
Комментарии читателей Оставить комментарий
лишить людй собственности. Штрфовать за все и везде. И налоги повышать. Скоро от машин сами побежим избавляться. А им только того и надо. Все будет в аренду, и машина и жилье. Ничего своего.... Они же специально каршеринг внедряют так активно.
В РФ власть изобретает штрафы по принципе "какая разница за что" и "почему бы и нет".
По сути предлог штрафов надуманный и в нём откровенно и отчётливо видно желание этой антинародной власти попросту обирать народ.
политика власти по отношению к народу- конфискационная. У народа под предлогом "излишних денег" (!) их попросту отнимают придумывая совершенно глупые предлоги.
Что МВД в РФ, что судейские, все понимают что это-абсурд. Но они так же прекрасно понимают, что с этой властью наш народ полностью бесправен, и по сути такие штрафы -приказ давить и гнобить его.
Даже если представить судейским все фото и доказательства, что никого газона там отродясь не было, это не будет иметь никого результата, так как приказ есть приказ- штрафовать холопов и смердов игнорируя здравый смысл.
Не против власти как таковой а,против конкретных политических сил,лиц занимающихся должности в ней ,против действующей администрации во власти .Нормальная демократическая позиция . Или кто то ,не знает основного закона Родины -конституции страны не читал,а если читал не понял написанного тама?Кто-то против свободной рыночной конкуренции политических сил?К то против развития основанного на интересах народных масс достигаемого в результате споров идей от которых только и может рождаться истина и хоть какая гармония в обществе несовершенных созданий Божиих.
В рыночной экономике есть такое не совсем стабильноетное но,во многих странах массово существующая т н.градостроительная преступность ,мафия иными словами .Которая в рамках ГМК практически переводит свою деятельность в придуманное ими самими же (через т н.лоббистов -посредников в передаче взяток,среди законодателей)т.н. законами в легальное поле ..газонокосильшики от самой многочисленной деменциалистической партии ,создают такие правовые системы от которых сложно становится жить всем .Создают безответственность одних перед другими ,в сложных вопросах ,не однозначных идут простым путем ,часто занимаясь имитацией бурной деятельности ,внедряя повсеместно строгую экономию спичек типа для защиты природы,при этом не замечая млн бревен которые эффективные собственники обращают в дворцы ииязты на лазурных берегах без всяких проблем и штрафов (они же $жкономика$создают раб места и платят налоги ,завоёвывают для родины -для себя внешние рынки)всоответствии с матрицей а,нам за это ничего не будет -у нас ,есть оборотнямии со шрамом от фуражки ..
Мадам! Вы хоть чему-то радуетесь в этой жизни? Судя по вашим комментам, где одна ненависть,-нет!