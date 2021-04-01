Водителей начали штрафовать за парковку на даче

18:21 1.04.2021

Жители подмосковных деревень начали жаловаться на новые штрафы. Машины фотографируют на поселковых обочинах и подъездных пятачках у ворот собственных домов и штрафуют за парковку на газоне. Подобные «письма счастья» уже получали автомобилисты из Подольского и Серпуховского районов Московской области, пишет издание autonews.ru.

Собственники автомобилей возмущены: обычная для них парковка у ворот дома оказалась вне закона. Штраф за такое нарушение в Подмосковье сейчас составляет 5 тыс. рублей для физического лица, 50 тыс. рублей для должностного лица и до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Сотрудники районных административных комиссий вменяют водителям нарушение подмосковного закона о благоустройстве.

Пострадавшие автомобилисты из деревни Лужки, например, недоумевают, почему от них требуют соблюдения правил городской парковки, тогда как в их деревне нет ни одной асфальтированной дороги, нет тротуаров и газонов.

Чиновники сетуют на парковку возле дачных ворот, которая якобы нарушает правила размещения транспортных средств на дворовых территориях. Водителям вменяют порчу газона, цветников и зеленых насаждений. Автомобилисты, правда, уверяют, что никаких цветов, газонов и зеленых насаждений на поселковых обочинах и подъездных пятачках нет и никогда не было.