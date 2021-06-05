13:34 5.06.2021

С 7 июня АвтоВАЗ приостановит производство некоторых моделей автомобилей из-за нехватки комплектующих. Это коснется моделей Lada Xray, Lada Largus, Lada Granta, Niva Legend.

"К сожалению, незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на АвтоВАЗ продолжается. Компания вынуждена продлить время простоя производственных линий на следующей неделе", - цитирует ТАСС сообщение компании.

В сложившихся обстоятельствах АвтоВАЗ планирует нарастить выпуск моделей, которых не коснулось отсутствие комплектующих. Это автомобили семейства Lada Vesta и Lada Niva Travel.

Компания прилагает все необходимые усилия для нормализации ситуации и возобновления полноценного производства, отмечают в АвтоВАЗе.

За последний месяц это уже третья приостановка производства некоторых моделей из-за недопоставок комплектующих.