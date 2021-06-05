АвтоВАЗ приостановит производство некоторых моделей
С 7 июня АвтоВАЗ приостановит производство некоторых моделей автомобилей из-за нехватки комплектующих. Это коснется моделей Lada Xray, Lada Largus, Lada Granta, Niva Legend.
"К сожалению, незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на АвтоВАЗ продолжается. Компания вынуждена продлить время простоя производственных линий на следующей неделе", - цитирует ТАСС сообщение компании.
В сложившихся обстоятельствах АвтоВАЗ планирует нарастить выпуск моделей, которых не коснулось отсутствие комплектующих. Это автомобили семейства Lada Vesta и Lada Niva Travel.
Компания прилагает все необходимые усилия для нормализации ситуации и возобновления полноценного производства, отмечают в АвтоВАЗе.
За последний месяц это уже третья приостановка производства некоторых моделей из-за недопоставок комплектующих.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ВАЗ принадлежит Рено это теперь головная боль французов. Вряд ли его закроют, а вот Ижевский завод могут.
Уже больше десяти лет. Чего тут странного?
Назови, у кого они есть
Электронные комплектующие должны были давно импортозаместить - постротиь завод для их производства в РФ. На это выделить несколько миллиардов. А не на помощь Кипру и Алжиру.
Даешь Копейку и Шаху !
Урра-а-а !