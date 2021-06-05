АвтоВАЗ приостановит производство некоторых моделей

С 7 июня АвтоВАЗ приостановит производство некоторых моделей автомобилей из-за нехватки комплектующих. Это коснется моделей Lada Xray, Lada Largus, Lada Granta, Niva Legend. 

"К сожалению, незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на АвтоВАЗ продолжается. Компания вынуждена продлить время простоя производственных линий на следующей неделе", - цитирует ТАСС сообщение компании.

В сложившихся обстоятельствах АвтоВАЗ планирует нарастить выпуск моделей, которых не коснулось отсутствие комплектующих. Это автомобили семейства Lada Vesta и Lada Niva Travel.

Компания прилагает все необходимые усилия для нормализации ситуации и возобновления полноценного производства, отмечают в АвтоВАЗе.

За последний месяц это уже третья приостановка производства некоторых моделей из-за недопоставок комплектующих. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.06.2021, 20:19
    Гость: Моряк

    ВАЗ принадлежит Рено это теперь головная боль французов. Вряд ли его закроют, а вот Ижевский завод могут.

  4. 05.06.2021, 19:34
    Гость: test

    Электронные комплектующие должны были давно импортозаместить - постротиь завод для их производства в РФ. На это выделить несколько миллиардов. А не на помощь Кипру и Алжиру.

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