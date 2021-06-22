Продажи электромобилей выросли в 7 раз с начала года

10:00 22.06.2021

В России зафиксирован рост продаж электромобилей, пишет РБК со ссылкой на данные "Автостата".

По данным издания, с января по май 2021 года в стране было приобретено в общей сложности 650 электромобилей, что в 7 раз больше, чем за тот же период годом ранее.

Отмечается, что самые высокие продажи электромобилей пришлись на май - 148 штук против 15 годом ранее. 40% покупок были совершены в Москве, 12% продаж пришлось на Санкт-Петербург и 10% - на Московскую область.

По мнению аналитиков Boston Consulting Group, объем продаж электромобилей составит половину от мировых продаж легковых автомобилей к 2026-2030 годам.

В 2020 году, по данным компании, доля мирового рынка электромобилей составила 12%, увеличившись с 8% в 2019 году.

Сейчас в России 97% приходится на продажи бензиновых и дизельных легковых машин. Ожидается, что к 2035 году эта доля сократится до 55%.