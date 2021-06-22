Продажи электромобилей выросли в 7 раз с начала года

В России зафиксирован рост продаж электромобилей, пишет РБК со ссылкой на данные "Автостата". 

По данным издания, с января по май 2021 года в стране было приобретено в общей сложности 650 электромобилей, что в 7 раз больше, чем за тот же период годом ранее.

Отмечается, что самые высокие продажи электромобилей пришлись на май - 148 штук против 15 годом ранее. 40% покупок были совершены в Москве, 12% продаж пришлось на Санкт-Петербург и 10% - на Московскую область. 

По мнению аналитиков Boston Consulting Group, объем продаж электромобилей составит половину от мировых продаж легковых автомобилей к 2026-2030 годам. 

В 2020 году, по данным компании, доля мирового рынка электромобилей составила 12%, увеличившись с 8% в 2019 году.

Сейчас в России 97% приходится на продажи бензиновых и дизельных легковых машин. Ожидается, что к 2035 году эта доля сократится до 55%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2021, 14:13
    Гость: Александр

    Самый разумный электротранспорт, на сегодняшний день, это - электровелосипед. Мотоцикл с ограничением пробега на одной зарядке в 100 км., уже вызывает вопросы

  2. 22.06.2021, 12:45
    Гость: ).(

    То есть, на всю Россию в год (корме столиц) продано аж 247 электромобилей. Или меньше 1 автомобиля в день на, примерно, 130 миллионов человек населения.

  3. 22.06.2021, 12:33
    Гость: Альфа

    "Сейчас в России 97% приходится на продажи бензиновых и дизельных легковых машин. Ожидается, что к 2035 году эта доля сократится до 55%."
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    Лично я не выражаю оптимизма по данному вопросу. Холодные зимы с тридцатиградусными морозами похоронят машинки с электрическими моторчиками. Представим себе такую машинку в многочасовой московской пробке зимой, когда машина практически стоит и требуется серьёзная энергия для поддержания плюсовой температуры в салоне. И сколько в таком случае можно проехать при разряженном аккумуляторе? Однако в таком случае, кто хочет проехать на большее расстояние зимой, пусть стучит зубами.
    Авто на электротяге в основном предназначены для стран с тёплым климатом, но не для России и поэтому общее количество продаж ничтожно.

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