Камеры научатся штрафовать за несоблюдение дистанции и опасное вождение

Камера ГИБДД

Дорожные камеры научат фиксировать такие нарушения ПДД как несоблюдение дистанции и опасное вождение, пишет ресурс Autonews.ru.

Так, в качестве примера, приводится ситуация, когда водитель пытается "согнать" соседей по потоку из левого ряда. Такое поведение на дороге считается опасным, особенно, если в обгоняемом автомобиле находится новичок, который может испугаться и принять неверное решение, спровоцировав тем самым ДТП.

"Камеры научатся фиксировать очень опасное поведение на дорогах. Бывают такие водители, которые на высокой скорости летят в левом ряду и считают, что машины впереди недостаточно быстро едут. Тогда они подъезжают вплотную и начинают эти машины выдавливать. Неопытные водители могут растеряться и устроить страшное ДТП",- говорят эксперты.

Разработчиком новых камер выступает компания "Астралаб", фиксировать опасное вождение камерам будут помогать нейросеть.

Алгоритм работы нейросети таков: автомобиль следует на достаточно высокой скорости по сравнению с общим потоком. Система также видит, что на пути по ходу движения поток едет свободно и не возникает никакого затора. И вдруг автомобиль на скорости 100 км/ч вплотную приближается к следующей впереди машине. То есть получается, что дистанция между двумя автомобилями сокращается до минимальной и все это происходит на высокой скорости. Этого маркера, по мнению разработчиков, будет достаточно, чтобы нейросеть определила такое поведение как опасное.

Согласно действующему ПДД такое поведение на дороге попадает под нарушение - несоблюдение безопасной дистанции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.07.2021, 15:23
    Гость: Не бреши

    Есть куча видео с макдаками на дорогах, где " полиции не видно годами" и с " невидимыми" полицейскими, ну если это не Сомали

  2. 26.07.2021, 14:10
    Гость: Зато хорошо воем

    Когда случится резонансная авария. Ведь так, г......ды " властьнасдушит"?!

  3. 26.07.2021, 12:34
    Гость: gvozd

    все это очередное нагнетание дезинформации правительством.
    самый Главный фактор аварийности на дорогах не их дебильная дистанция - Состояние Водителя.
    если за рулем сидит человек в неадекватном состоянии, в стрессе, задерганный, запиленый, зашуганный или наоборот перевозбужденный, агрессивный - это Приведет к аварии.
    никакой "безопасности" в железном ящике всеом в 2-4 тонны несущемся по дороге НЕ Существует и никогда Не существовало.
    правительство Главный фактор стресса на дорогах.
    никто не выезжает из гаража с целью умереть на асфальте..
    все дорожне "регулирование" на 90% бред собачий - Создание синекуры для полиции и контроля над стадом баранов..
    я давно отметил, что чем меньше полиции на дорогах - тем меньше проблем и аварий.
    я ездил в странах где полиции не видно ГОДАМИ.. даже начинаешь сомневаться что она вообще существует - Никаких Проблем, вообще..

  4. 26.07.2021, 12:13
    Гость: в очередной раз испытывают терпение людей...

    всю чаще возникает вопрос, а зачем нам такое государство? зачем нам эти карательные органы - дармоеды гаишники с их камерами?, полицаи и россгвардия с их дубинками?, чиновники и депутаты с антинародными законами? гори оно все синим пламенем...

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