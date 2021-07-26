Камеры научатся штрафовать за несоблюдение дистанции и опасное вождение

10:35 26.07.2021

Дорожные камеры научат фиксировать такие нарушения ПДД как несоблюдение дистанции и опасное вождение, пишет ресурс Autonews.ru.

Так, в качестве примера, приводится ситуация, когда водитель пытается "согнать" соседей по потоку из левого ряда. Такое поведение на дороге считается опасным, особенно, если в обгоняемом автомобиле находится новичок, который может испугаться и принять неверное решение, спровоцировав тем самым ДТП.

"Камеры научатся фиксировать очень опасное поведение на дорогах. Бывают такие водители, которые на высокой скорости летят в левом ряду и считают, что машины впереди недостаточно быстро едут. Тогда они подъезжают вплотную и начинают эти машины выдавливать. Неопытные водители могут растеряться и устроить страшное ДТП",- говорят эксперты.

Разработчиком новых камер выступает компания "Астралаб", фиксировать опасное вождение камерам будут помогать нейросеть.

Алгоритм работы нейросети таков: автомобиль следует на достаточно высокой скорости по сравнению с общим потоком. Система также видит, что на пути по ходу движения поток едет свободно и не возникает никакого затора. И вдруг автомобиль на скорости 100 км/ч вплотную приближается к следующей впереди машине. То есть получается, что дистанция между двумя автомобилями сокращается до минимальной и все это происходит на высокой скорости. Этого маркера, по мнению разработчиков, будет достаточно, чтобы нейросеть определила такое поведение как опасное.

Согласно действующему ПДД такое поведение на дороге попадает под нарушение - несоблюдение безопасной дистанции.