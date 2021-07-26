Камеры научатся штрафовать за несоблюдение дистанции и опасное вождение
Дорожные камеры научат фиксировать такие нарушения ПДД как несоблюдение дистанции и опасное вождение, пишет ресурс Autonews.ru.
Так, в качестве примера, приводится ситуация, когда водитель пытается "согнать" соседей по потоку из левого ряда. Такое поведение на дороге считается опасным, особенно, если в обгоняемом автомобиле находится новичок, который может испугаться и принять неверное решение, спровоцировав тем самым ДТП.
"Камеры научатся фиксировать очень опасное поведение на дорогах. Бывают такие водители, которые на высокой скорости летят в левом ряду и считают, что машины впереди недостаточно быстро едут. Тогда они подъезжают вплотную и начинают эти машины выдавливать. Неопытные водители могут растеряться и устроить страшное ДТП",- говорят эксперты.
Разработчиком новых камер выступает компания "Астралаб", фиксировать опасное вождение камерам будут помогать нейросеть.
Алгоритм работы нейросети таков: автомобиль следует на достаточно высокой скорости по сравнению с общим потоком. Система также видит, что на пути по ходу движения поток едет свободно и не возникает никакого затора. И вдруг автомобиль на скорости 100 км/ч вплотную приближается к следующей впереди машине. То есть получается, что дистанция между двумя автомобилями сокращается до минимальной и все это происходит на высокой скорости. Этого маркера, по мнению разработчиков, будет достаточно, чтобы нейросеть определила такое поведение как опасное.
Согласно действующему ПДД такое поведение на дороге попадает под нарушение - несоблюдение безопасной дистанции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Есть куча видео с макдаками на дорогах, где " полиции не видно годами" и с " невидимыми" полицейскими, ну если это не Сомали
Когда случится резонансная авария. Ведь так, г......ды " властьнасдушит"?!
все это очередное нагнетание дезинформации правительством.
самый Главный фактор аварийности на дорогах не их дебильная дистанция - Состояние Водителя.
если за рулем сидит человек в неадекватном состоянии, в стрессе, задерганный, запиленый, зашуганный или наоборот перевозбужденный, агрессивный - это Приведет к аварии.
никакой "безопасности" в железном ящике всеом в 2-4 тонны несущемся по дороге НЕ Существует и никогда Не существовало.
правительство Главный фактор стресса на дорогах.
никто не выезжает из гаража с целью умереть на асфальте..
все дорожне "регулирование" на 90% бред собачий - Создание синекуры для полиции и контроля над стадом баранов..
я давно отметил, что чем меньше полиции на дорогах - тем меньше проблем и аварий.
я ездил в странах где полиции не видно ГОДАМИ.. даже начинаешь сомневаться что она вообще существует - Никаких Проблем, вообще..
всю чаще возникает вопрос, а зачем нам такое государство? зачем нам эти карательные органы - дармоеды гаишники с их камерами?, полицаи и россгвардия с их дубинками?, чиновники и депутаты с антинародными законами? гори оно все синим пламенем...
- фиксация камерами неправильных мыслей.