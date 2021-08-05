Новая Hyundai Creta российской сборки, или «Окно в Европу» презентует Восточную Азию

20:40 5.08.2021

Скоро россияне увидят нового «корейца» с нашими водителями на отечественных дорогах

Отечественные дилеры Hyundai в конце прошлого месяца стали официально продавать новый компактный кроссовер Creta (второе поколение) российской сборки (Санкт-Петербург), что не могло не сказаться на его стоимости. Предлагается 5 комплектаций: «Классик» (Classic), «Лайфстайл» (Lifestyle), «Престиж» (Prestige), «Прайм» (Prime) и «Фэмили» (Family). Цена автомобиля будет варьироваться в пределах 1 199 000-1 900 000 руб. Через некоторое время станет доступно еще одно исполнение — Smart.

Все комплектации с бензиновыми силовыми агрегатами и 6-ступенчатыми коробками передач (гораздо более надежными, нежели с четырьмя). Lifestyle, Family, Classic, Prime оснащаются ДВС Gamma 1.6 MPI (с АКПП или МКПП — первые 3 из списка) и Prestige — Nu 2.0 MPI, но только без «ручки».

Внешний вид новинки позиционируется как оригинальный и разработанный на основе предпочтений россиян (чего стоит один только омыватель камеры заднего вида), но и одновременно, в фирменном стиле, с традиционным ребристым «бумерангом» на боковине. Подробнее об автомобиле здесь.

Фары светодиодные. Необычного вида решетка радиатора («каскадная») и новаторского оформления фонари. Бросаются в глаза полулунные ДХО. Противотуманки в сочетании с поворотными огнями. Стоит отметить, что будет возможность заказать двухцветную окраску кузова. Передняя панель автомобиля стала более эргономичной, а «приборка» и органы управления по внешнему виду вызывают ассоциации с кабиной самолета (форма руля, селектора коробки и пр.).

На средних и выше комплектациях будет доступна цифровая панель приборов Supervision с массой информации, включая навигацию. Зато уже в «базу» заложена система мультимедиа с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay. Тем, кто раскошелится на класс «премиум», будет доступна акустическая система Bose с 8-ю динамиками.

Широки возможности взаимодействия с авто на расстоянии благодаря новым телематическим сервисам Bluelink.

Кроссовер стал чуть больше предшественника: на 3 см длиннее, на 1 см шире, но и на 1 см ниже (что, впрочем, всегда плюс к управляемости). Габариты: 4 300 мм / 1 790 мм / 1 620 мм. Колесная база 2 610 мм, что на 20 мм шире. Как бы там ни было, это расширило салон, давая больше места и пассажирам, и водителю, а объем багажника увеличился аж на 31 л и стал равен 433 л.

Скоро россияне увидят нового «корейца» с нашими водителями на отечественных дорогах.