Toyota стала лидером рейтинга доверия среди россиян

00:03 22.12.2021

Исследовательский холдинг «Ромир» провёл очередное исследование об отношении российских покупателей к автомобилям иностранных марок. Результаты опроса незначительно изменились по сравнению с прошлым годом.

Выше всего россияне ценят надежность и безопасность

Автомобили Toyota заняли первое место в списке марок, которым россияне доверяют больше всего. 95% проголосовавших отметили достоинства японских авто. Бренд неизменно лидирует в данном опросе с самого начала его проведения. По сравнению с прошлым годом результаты улучшились на 2 процентных пункта. Основная причина такой популярности – это легендарная надежность всех представителей модельного ряда Toyota. Автолюбители посчитали, что японские машины редко подводят и ломаются.

В рамках опроса исследователи пытались выяснить, какими именно критериями респонденты руководствуются при выборе автомобиля, и какие ценности являются ключевыми для покупателей. 67% опрашиваемых заявили, что больше всего ценят надежность. С годами значимость этого обстоятельства всё больше возрастает.

Вторым по важности фактором для респондентов стала безопасность. Ценность этого признака также растет с годами, и достигла 61%. Японский бренд уделяет безопасности очень большое внимание. Конструкторы разработали качественную систему пассивной безопасности, которая включает в себя множество элементов – это ремни, активные подголовники, подушки, особая конструкция кузова.

Широкую известность получила активная система безопасности, которая называется Toyota Safety Sense. Эта функция включает целый комплекс ассистентов движения, которые призваны предотвратить аварию. Автомобили Тойота оснащаются камерами кругового обзора, круиз-контролем, системами обнаружения пешеходов, курсовой устойчивости, помощью движения по полосе и многими другими.

Какие критерии оценивались

Тойота набрала больше всего очков в самых важных по мнению россиян пунктах – надежность и безопасность. Кроме того, респонденты называли в качестве важных признаков удобство для семьи, простоту, новаторство, воображение, статусность.

В опросе приняло более 1000 человек из разных городов России. Данное исследование деловой репутации автомобильных брендов демонстрирует индекс доверия среди всех крупных иностранных марок автомобилей.