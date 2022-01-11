Аренда микроавтобусов: тарифы в мегаполисах России
Сложно представить, как например, организовать выездной корпоратив на природу без пассажирского транспорта, ведь не у всех коллег по работе есть личный автомобиль. В таких ситуациях следует обращаться в транспортные компании либо к местным частным перевозчикам. Далее разберем, какие микроавтобусы и по какой цене можно арендовать в российских мегаполисах.
Какие микроавтобусы можно взять в аренду в крупных городах?
Пассажирский автомобильный транспорт среднего класса делится на минивэны (до 11 мест) и микроавтобусы (до 20 мест). При заказе услуг трансфера следует проверить выбранного перевозчика, как минимум, по отзывам в интернете (Flamp, Otzovik и прочие площадки). По возможности рекомендуется узнать ИНН или ОГРН, чтобы убедиться в том, что организация «белая» или нет.
По информации, предоставленной компанией «StarCars», аренда микроавтобусов осуществляется на следующих моделях популярных в РФ.
Минивэны:
- Mercedes-Benz V-class (Viano / Vito)
- Volkswagen Multivan
- Hyundai Grand Starex
- Honda Stepwgn
- Toyota Hiace
- … и др.
Микроавтобусы:
- Mercedes-Benz Sprinter
- Volkswagen Crafter
- Peugeot Boxer
- Citroen Jumper
- Ford Transit
- … и др.
Приведены комфортабельные варианты пассажирского транспорта иностранного производства.
Сколько стоит заказать микроавтобус с водителем: цены на 2022 год
Чем ближе к столице Москве, тем цены на прокат минивэнов и микроавтобусов с услугами водителя ниже. Это связано с повышенным спросом и обилием компаний-перевозчиков. В таблице ниже рассмотрим тарифную сетку почасовой аренды на начало 2022 года по ТОП-10 городам России по численности населения:
|Мегаполис
|Минивэны (до 11 мест)
|Микроавтобусы (до 20 мест)
|Москва
|от 600 ₽/час
|от 800 ₽/час
|Санкт-Петербург
|от 600 ₽/час
|от 800 ₽/час
|Новосибирск
|от 800 ₽/час
|от 1000 ₽/час
|Екатеринбург
|от 850 ₽/час
|от 900 ₽/час
|Казань
|от 800 ₽/час
|от 1000 ₽/час
|Нижний Новгород
|от 950 ₽/час
|от 1100 ₽/час
|Челябинск
|от 900 ₽/час
|от 1000 ₽/час
|Самара
|от 800 ₽/час
|от 1000 ₽/час
|Омск
|от 900 ₽/час
|от 1100 ₽/час
|Ростов-на-Дону
|от 900 ₽/час
|от 1200 ₽/час
Информация предоставлена по бронированию транспортных средств комфорт-класса и выше с персональным водителем. Стоит отметить, что во многих фирмах минимальный заказ микроавтобусов и минивэнов 2–3 часа. Это связано с издержками на содержание автопарка. Также тарифы растут со временем в зависимости от актуальных цен на топливо и запчасти.
В следующей статье мы рассмотрим ценообразование на аренду автобусов. Оставайтесь с нами!
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