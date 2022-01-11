Аренда микроавтобусов: тарифы в мегаполисах России

Заказ микроавтобуса с водителем — актуальная услуга не только в городах-миллионниках, но и в более мелких. Разберём, какие микроавтобусы и по какой цене можно арендовать в России.

Сложно представить, как например, организовать выездной корпоратив на природу без пассажирского транспорта, ведь не у всех коллег по работе есть личный автомобиль. В таких ситуациях следует обращаться в транспортные компании либо к местным частным перевозчикам. Далее разберем, какие микроавтобусы и по какой цене можно арендовать в российских мегаполисах.

Какие микроавтобусы можно взять в аренду в крупных городах?

Пассажирский автомобильный транспорт среднего класса делится на минивэны (до 11 мест) и микроавтобусы (до 20 мест). При заказе услуг трансфера следует проверить выбранного перевозчика, как минимум, по отзывам в интернете (Flamp, Otzovik и прочие площадки). По возможности рекомендуется узнать ИНН или ОГРН, чтобы убедиться в том, что организация «белая» или нет.

Заказ микроавтобуса с водителем

По информации, предоставленной компанией «StarCars», аренда микроавтобусов осуществляется на следующих моделях популярных в РФ.

Минивэны:

  • Mercedes-Benz V-class (Viano / Vito)
  • Volkswagen Multivan
  • Hyundai Grand Starex
  • Honda Stepwgn
  • Toyota Hiace
  • … и др.

Микроавтобусы:

  • Mercedes-Benz Sprinter
  • Volkswagen Crafter
  • Peugeot Boxer
  • Citroen Jumper
  • Ford Transit
  • … и др.

Приведены комфортабельные варианты пассажирского транспорта иностранного производства.

Сколько стоит заказать микроавтобус с водителем: цены на 2022 год

Чем ближе к столице Москве, тем цены на прокат минивэнов и микроавтобусов с услугами водителя ниже. Это связано с повышенным спросом и обилием компаний-перевозчиков. В таблице ниже рассмотрим тарифную сетку почасовой аренды на начало 2022 года по ТОП-10 городам России по численности населения:

Мегаполис Минивэны (до 11 мест) Микроавтобусы (до 20 мест)
Москва от 600 ₽/час от 800 ₽/час
Санкт-Петербург от 600 ₽/час от 800 ₽/час
Новосибирск от 800 ₽/час от 1000 ₽/час
Екатеринбург от 850 ₽/час от 900 ₽/час
Казань от 800 ₽/час от 1000 ₽/час
Нижний Новгород от 950 ₽/час от 1100 ₽/час
Челябинск от 900 ₽/час от 1000 ₽/час
Самара от 800 ₽/час от 1000 ₽/час
Омск от 900 ₽/час от 1100 ₽/час
Ростов-на-Дону от 900 ₽/час от 1200 ₽/час

 

Информация предоставлена по бронированию транспортных средств комфорт-класса и выше с персональным водителем. Стоит отметить, что во многих фирмах минимальный заказ микроавтобусов и минивэнов 2–3 часа. Это связано с издержками на содержание автопарка. Также тарифы растут со временем в зависимости от актуальных цен на топливо и запчасти.

В следующей статье мы рассмотрим ценообразование на аренду автобусов. Оставайтесь с нами!

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