В 2021 году в РФ было продано рекордное количество роскошных «Роллс-Ройсов»

Прошлый год оказался на удивление успешным для британской марки Rolls-Royce в самых разных странах, но особенно — в России. Впервые в нашей стране за год было продано более 300 экземпляров «Роллс-Ройсов», сообщает auto.mail.ru.

Это рекорд с 1910 года, когда автомобили этой марки стали впервые поставлять к нам официально. Тогда такие машины попали в царский гараж, а впоследствии на одной из них ездил Ленин.

Из европейских стран теперь именно Россия является крупнейшим рынком для марки Rolls-Royce, а на мировой арене РФ поднялась на третье место по продажам машин этого бренда.

Rolls-Royce прочно удерживает лидерство продаж в сегменте автомобилей дороже $250 000.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 11.01.2022, 23:05
    Гость: Парацельс

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об угрозе западных санкций, которые «запретят даже холодильники» в России, заявил, что это не самое страшное.

    «Слава богу, все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как вы говорите. В нашем обществе они к категории самого святого не относятся. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни», — приводит его слова
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    Роллс-Ройсы - святое, а их продажу никто ограничивать не собирается))

  5. 11.01.2022, 23:01
    Гость: Можно понять поупку дорогого спортивного авто

    Но кому такой танк нужен? Понятно, что будут производить, пока покупают.

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