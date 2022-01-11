В 2021 году в РФ было продано рекордное количество роскошных «Роллс-Ройсов»

20:19 11.01.2022

Прошлый год оказался на удивление успешным для британской марки Rolls-Royce в самых разных странах, но особенно — в России. Впервые в нашей стране за год было продано более 300 экземпляров «Роллс-Ройсов», сообщает auto.mail.ru.

Это рекорд с 1910 года, когда автомобили этой марки стали впервые поставлять к нам официально. Тогда такие машины попали в царский гараж, а впоследствии на одной из них ездил Ленин.

Из европейских стран теперь именно Россия является крупнейшим рынком для марки Rolls-Royce, а на мировой арене РФ поднялась на третье место по продажам машин этого бренда.

Rolls-Royce прочно удерживает лидерство продаж в сегменте автомобилей дороже $250 000.