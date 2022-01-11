В 2021 году в РФ было продано рекордное количество роскошных «Роллс-Ройсов»
Прошлый год оказался на удивление успешным для британской марки Rolls-Royce в самых разных странах, но особенно — в России. Впервые в нашей стране за год было продано более 300 экземпляров «Роллс-Ройсов», сообщает auto.mail.ru.
Это рекорд с 1910 года, когда автомобили этой марки стали впервые поставлять к нам официально. Тогда такие машины попали в царский гараж, а впоследствии на одной из них ездил Ленин.
Из европейских стран теперь именно Россия является крупнейшим рынком для марки Rolls-Royce, а на мировой арене РФ поднялась на третье место по продажам машин этого бренда.
Rolls-Royce прочно удерживает лидерство продаж в сегменте автомобилей дороже $250 000.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Только не забываем что у нас на них и свадьбы во всю катают
Че, никак найти не могут? Не видят?
Чьим-то козьим ножкам и рыбьим губкам повезло.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об угрозе западных санкций, которые «запретят даже холодильники» в России, заявил, что это не самое страшное.
«Слава богу, все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как вы говорите. В нашем обществе они к категории самого святого не относятся. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни», — приводит его слова
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Роллс-Ройсы - святое, а их продажу никто ограничивать не собирается))
Но кому такой танк нужен? Понятно, что будут производить, пока покупают.