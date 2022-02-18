17:49 18.02.2022

Как взять заём под залог автомобиля с электронным ПТС?

Интерес к кредитам под ПТС автомобиля объясняется преимуществами автозаймов: их можно быстро оформить, избежав отказов и банковской бюрократии. На вопрос, - «Как получить деньги владельцам электронных ПТС?» отвечают специалисты федерального сервиса автоломбардов "Автозалог-Кредит".

Выдача займов с электронным ПТС в автоломбарде и МФО

Переход на электронные ПТС в России в 2021 году решил ряд проблем. Преимущества единой системы электронных документов в прозрачности всех операций с транспортом, пресечением мошенничества.

Особенности ЭПТС:

Цифровой паспорт транспортного средства имеет уникальный 15-значный код. По сути это запись в базе электронных ПТС. В отличие от бумажного документа, запись нельзя потерять, украсть или подделать.

Новый цифровой документ содержит больше информации об автомобиле, чем бумажный аналог. Кроме номера и технических данных автомобиля, здесь указаны данные о собственниках, действующих автокредитах, обременении, ограничениях. Также, электронный ПТС имеет отметки о ДТП, ремонтах, арестах и угонах.

Информацию в цифровой паспорт вносят ГИБДД, таможенная служба и заводы-производители авто. Ограниченные права доступа к базе ЭПТС есть у кредитных организаций, налоговой службы, ФССП и МВД.

К цифровому паспорту прилагается выписка. Она необходима для оформления полиса ОСАГО и содержит основные данные: номер ЭПТС, марка, модель, год выпуска, VIN, цвет кузова, масса и пр.

Наличие электронного ПТС не ограничивает действия собственника транспорта: он может продать или обменять машину, взять заем под залог авто.

Кредитные организации работают с владельцами машин с любыми типами ПТС – бумажными и электронными.

Банки, автоломбарды и МФО имеют доступ к базе данных ЭПТС, проверить сведения им не составит труда.

Причинами отказа в выдаче кредита могут служить действующие обременения на авто или открытое дело о банкротстве заемщика, плохое техническое состояние авто, низкая ликвидность марки.

Основное отличие сделок с электронными версиями ПТС в хранении документов: бумажный ПТС остается у кредитора на время действия договора, а ЭПТС хранится в базе данных. Сотрудники кредитной организации сделают отметку об обременении в электронном паспорте автомобиля.

1. Проверка Электронного ПТС по номеру

Проверить информацию о ЭПТС можно тремя способами:

на портале системы ЭПТС, при наличии цифровой подписи владельца автомобиля;

через портал Госуслуг, пройдя идентификацию;

в офисах МФЦ, предъявив паспорт и выписку ЭПТС.

Получить номер электронного документа просто: он указан в выписке, в договоре купли-продажи, в свидетельстве о регистрации ТС. Если автомобиль приобретался у официального дилера, можно обратиться в автосалон за дубликатом договора.

2. Проверка Электронного ПТС по ВИН авто

Алгоритм проверки подлинности ЭПТС по vin-номеру автомобиля аналогичен: заявителю нужно обратиться в МФЦ, на порталы Госуслуг или системы ЭПТС.

В любом случае потребуется идентификация владельца машины. При очном посещении офисов МФЦ или Госуслуг нужно предъявить паспорт, а дистанционный контакт состоится только после регистрации на порталах.

Запрос ЭПТС по номеру vin оформляется письменно в офисах или через электронную форму запроса на сайтах Госуслуг и базы ЭПТС.

Необходимые документы для получения кредита под электронный ПТС

К заемщикам под залог автомобилей кредиторы предъявляют стандартные требования, независимо от типа ПТС:

гражданство РФ и постоянная регистрация в зоне действия кредитной организации;

возраст от 21 года;

отсутствие открытых судебных исков от кредиторов.

Чтобы взять кредит под залог автомобиля с ЭПТС, нужно представить следующие документы:

паспорт гражданина РФ;

выписку из электронного паспорта ТС;

свидетельство о регистрации ТС;

страховой полис ОСАГО.

Одобрение займа под ЭПТС зависит и от характеристик автомобиля:

ликвидность – машина должна быть в хорошем техническом состоянии;

отсутствие любых обременений – залога, ареста и пр.;

возраст – не старше 10 лет для отечественных марок, не старше 15 лет для импортных авто.

В кредитных организациях могут различаться требования к заемщикам и пакету документов. Например, попросят дополнительно представить СНИЛС, водительское удостоверение, военный билет и пр. Кредиторы исключают риски на этапе рассмотрения заявки. Чтобы получить деньги под залог ЭПТС автомобиля быстро и без проволочек, заемщику стоит подготовить максимально полную информацию.

Что сделать чтобы выгодно взять заём под ПТС электронного типа

Условия займов определяются индивидуально. На сумму и ставку влияют рейтинг заемщика, категория автомобиля и его состояние, сроки кредитования и пр.

Чтобы взять под залог ПТС кредит на выгодных условиях, заемщику нужно соответствовать требованиям кредитной организации.

Лучшие условия займов получают владельцы автомобилей, оставляющих их в залог в автоломбардах.

В этом случае можно получить ссуду в размере до 80% рыночной цены ТС. Если же машина нужна владельцу, то МФО или ломбард предложат заем под электронный ПТС на сумму до 60% от оценочной стоимости. Чем старше машина, тем меньше будет сумма кредита.

Владельцы нескольких авто могут передать в залог их ПТС и получить кредит наличными или на карту онлайн за каждый автомобиль.

Заключая кредитную сделку, заемщику стоит оценивать не только финансовые выгоды. Репутация кредитора, юридическая чистота и гарантии возврата залога – эти критерии должны быть в приоритете.