Как взять заём под залог автомобиля с электронным ПТС
Интерес к кредитам под ПТС автомобиля объясняется преимуществами автозаймов: их можно быстро оформить, избежав отказов и банковской бюрократии. На вопрос, - «Как получить деньги владельцам электронных ПТС?» отвечают специалисты федерального сервиса автоломбардов "Автозалог-Кредит".
Выдача займов с электронным ПТС в автоломбарде и МФО
Переход на электронные ПТС в России в 2021 году решил ряд проблем. Преимущества единой системы электронных документов в прозрачности всех операций с транспортом, пресечением мошенничества.
Особенности ЭПТС:
- Цифровой паспорт транспортного средства имеет уникальный 15-значный код. По сути это запись в базе электронных ПТС. В отличие от бумажного документа, запись нельзя потерять, украсть или подделать.
- Новый цифровой документ содержит больше информации об автомобиле, чем бумажный аналог. Кроме номера и технических данных автомобиля, здесь указаны данные о собственниках, действующих автокредитах, обременении, ограничениях. Также, электронный ПТС имеет отметки о ДТП, ремонтах, арестах и угонах.
- Информацию в цифровой паспорт вносят ГИБДД, таможенная служба и заводы-производители авто. Ограниченные права доступа к базе ЭПТС есть у кредитных организаций, налоговой службы, ФССП и МВД.
- К цифровому паспорту прилагается выписка. Она необходима для оформления полиса ОСАГО и содержит основные данные: номер ЭПТС, марка, модель, год выпуска, VIN, цвет кузова, масса и пр.
Наличие электронного ПТС не ограничивает действия собственника транспорта: он может продать или обменять машину, взять заем под залог авто.
Кредитные организации работают с владельцами машин с любыми типами ПТС – бумажными и электронными.
Банки, автоломбарды и МФО имеют доступ к базе данных ЭПТС, проверить сведения им не составит труда.
Причинами отказа в выдаче кредита могут служить действующие обременения на авто или открытое дело о банкротстве заемщика, плохое техническое состояние авто, низкая ликвидность марки.
Основное отличие сделок с электронными версиями ПТС в хранении документов: бумажный ПТС остается у кредитора на время действия договора, а ЭПТС хранится в базе данных. Сотрудники кредитной организации сделают отметку об обременении в электронном паспорте автомобиля.
1. Проверка Электронного ПТС по номеру
Проверить информацию о ЭПТС можно тремя способами:
- на портале системы ЭПТС, при наличии цифровой подписи владельца автомобиля;
- через портал Госуслуг, пройдя идентификацию;
- в офисах МФЦ, предъявив паспорт и выписку ЭПТС.
Получить номер электронного документа просто: он указан в выписке, в договоре купли-продажи, в свидетельстве о регистрации ТС. Если автомобиль приобретался у официального дилера, можно обратиться в автосалон за дубликатом договора.
2. Проверка Электронного ПТС по ВИН авто
Алгоритм проверки подлинности ЭПТС по vin-номеру автомобиля аналогичен: заявителю нужно обратиться в МФЦ, на порталы Госуслуг или системы ЭПТС.
В любом случае потребуется идентификация владельца машины. При очном посещении офисов МФЦ или Госуслуг нужно предъявить паспорт, а дистанционный контакт состоится только после регистрации на порталах.
Запрос ЭПТС по номеру vin оформляется письменно в офисах или через электронную форму запроса на сайтах Госуслуг и базы ЭПТС.
Необходимые документы для получения кредита под электронный ПТС
К заемщикам под залог автомобилей кредиторы предъявляют стандартные требования, независимо от типа ПТС:
- гражданство РФ и постоянная регистрация в зоне действия кредитной организации;
- возраст от 21 года;
- отсутствие открытых судебных исков от кредиторов.
Чтобы взять кредит под залог автомобиля с ЭПТС, нужно представить следующие документы:
- паспорт гражданина РФ;
- выписку из электронного паспорта ТС;
- свидетельство о регистрации ТС;
- страховой полис ОСАГО.
Одобрение займа под ЭПТС зависит и от характеристик автомобиля:
- ликвидность – машина должна быть в хорошем техническом состоянии;
- отсутствие любых обременений – залога, ареста и пр.;
- возраст – не старше 10 лет для отечественных марок, не старше 15 лет для импортных авто.
В кредитных организациях могут различаться требования к заемщикам и пакету документов. Например, попросят дополнительно представить СНИЛС, водительское удостоверение, военный билет и пр. Кредиторы исключают риски на этапе рассмотрения заявки. Чтобы получить деньги под залог ЭПТС автомобиля быстро и без проволочек, заемщику стоит подготовить максимально полную информацию.
Что сделать чтобы выгодно взять заём под ПТС электронного типа
Условия займов определяются индивидуально. На сумму и ставку влияют рейтинг заемщика, категория автомобиля и его состояние, сроки кредитования и пр.
Чтобы взять под залог ПТС кредит на выгодных условиях, заемщику нужно соответствовать требованиям кредитной организации.
Лучшие условия займов получают владельцы автомобилей, оставляющих их в залог в автоломбардах.
В этом случае можно получить ссуду в размере до 80% рыночной цены ТС. Если же машина нужна владельцу, то МФО или ломбард предложат заем под электронный ПТС на сумму до 60% от оценочной стоимости. Чем старше машина, тем меньше будет сумма кредита.
Владельцы нескольких авто могут передать в залог их ПТС и получить кредит наличными или на карту онлайн за каждый автомобиль.
Заключая кредитную сделку, заемщику стоит оценивать не только финансовые выгоды. Репутация кредитора, юридическая чистота и гарантии возврата залога – эти критерии должны быть в приоритете.
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