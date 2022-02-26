Западные автопроизводители массово перестают отгружать машины в Россию

Audi R8 V10 plus

C 24 февраля приостановила отгрузки в Россию Audi. по словам экспертов, Такое же заявление скоро последует от BMW, Mercedes и Volkswagen, сообщает радио BFM со ссылкой на экспертов.

Среди причин - падение курса рубля и нестабильность российской валюты. Кроме того, из-за санкций усложняется логистика. Несколько крупных дилеров сообщили, что поставки в Россию прекратят концерны Jaguar Land Rover и Stellantis, который производит, в том числе, Peugeot, Citroеn и Opel.

Также стало известно, что Volkswagen остановит производство на двух немецких заводах на следующей неделе, из-за задержки поставок запчастей из Украины.

Из-за перебоев в логистике с 28 февраля приостанавливает работу и завод Renault в Москве. АвтоВАЗ не исключают, что тоже приостановят некоторые линии на заводе в Тольятти из-за дефицита электрокомпонентов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.02.2022, 19:39
    Гость: ТОМУ, КТО в Киеве пред ТАНКОМ

    Читай статью "Карта конфликта Китая и США" тут же на сайте. Может чего и поймешь если всю статью осилишь.

  2. 26.02.2022, 19:32
    Гость: МММ

    Скорей бы уж. Как же хочется снова есть натуральные продукты, летать на ТУ или ИЛ и опять наблюдать заискивающие взгляды путинских "партнеров".

  3. 26.02.2022, 19:13
    Гость: Корейцы

    вот тоже молчат. Наверное не до болтовни. Срочно клепают авто на освободившиеся места.

  4. 26.02.2022, 19:03
    Гость: Это же прекрасно!

    Как говорили депутаты - надо "класть" на Европу и пиндосов с её технологиями и без них мы сами производим мощнейшие компьютеры,мирового уровня поезда и автомобили ,полностью из российских компонентов.Вот случай убедиться в этом.Давайте порадуемся.Конечно,если депутаты нам не врали.

  5. 26.02.2022, 19:00
    Гость: Уверенно назад в середину 20 века.!!!!

    Для россиян самая лучшая машина это Жигули образца 1961 года.

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