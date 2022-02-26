Западные автопроизводители массово перестают отгружать машины в Россию

15:20 26.02.2022

C 24 февраля приостановила отгрузки в Россию Audi. по словам экспертов, Такое же заявление скоро последует от BMW, Mercedes и Volkswagen, сообщает радио BFM со ссылкой на экспертов.

Среди причин - падение курса рубля и нестабильность российской валюты. Кроме того, из-за санкций усложняется логистика. Несколько крупных дилеров сообщили, что поставки в Россию прекратят концерны Jaguar Land Rover и Stellantis, который производит, в том числе, Peugeot, Citroеn и Opel.

Также стало известно, что Volkswagen остановит производство на двух немецких заводах на следующей неделе, из-за задержки поставок запчастей из Украины.

Из-за перебоев в логистике с 28 февраля приостанавливает работу и завод Renault в Москве. АвтоВАЗ не исключают, что тоже приостановят некоторые линии на заводе в Тольятти из-за дефицита электрокомпонентов.