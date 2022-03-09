Налог на роскошь не будет взиматься с автомобилей стоимостью до 10 млн руб.

Mitsubishi Outlander

Правительство РФ заявило о повышении минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с 3 млн руб. до 10 млн руб., пишет «Коммерсант».

«Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 млн руб., а не 3 млн руб., как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Речь о транспортном налоге, увеличенном на коэффициент в зависимости от стоимости автомобиля. Сейчас владельцы машин стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. должны платить налог с коэффициентом 1,5. Для машин возрастом один-два года он рассчитывается по коэффициенту 1,3, возрастом два-три года — 1,1.

В проект перечня с планкой от 10 млн руб. были включены машины марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Aston Martin.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2022, 21:55
    Гость: А нам вас нет

    Каждый европеец должен заплатить за хохлов. И прикрутить не забудь. Боррель приказал.

  4. 09.03.2022, 21:38
    Гость: Вот это будет по социальному

    Возобновить производство ВАЗ 2107 и выдать всем у кого автомобили стоимостью от 3 до 10 миллионов, отобрав естесткенно имеющиеся, раздав их малоимущим женщинам одиночкам с детьми от 7 до 16 лет.

  5. 09.03.2022, 18:14
    Гость: Lelik

    Своих не бросаем, кому еще поддержка нужна кроме чинуш...
    Вроде самое время прогрессивный налог вводить, но нет, порог роскоши поднимаем...

Все комментарии (11)
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