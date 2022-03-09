Налог на роскошь не будет взиматься с автомобилей стоимостью до 10 млн руб.

16:33 9.03.2022

Правительство РФ заявило о повышении минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с 3 млн руб. до 10 млн руб., пишет «Коммерсант».

«Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 млн руб., а не 3 млн руб., как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Речь о транспортном налоге, увеличенном на коэффициент в зависимости от стоимости автомобиля. Сейчас владельцы машин стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. должны платить налог с коэффициентом 1,5. Для машин возрастом один-два года он рассчитывается по коэффициенту 1,3, возрастом два-три года — 1,1.

В проект перечня с планкой от 10 млн руб. были включены машины марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Land Rover, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Aston Martin.