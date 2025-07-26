Вступили в силу новые ПДД предоставления преимущества машинам с мигалками

Автомобиль чиновника © KM.RU

С 26 июля в силу вступают поправки в правила дорожного движения (ПДД), которые детально регулируют порядок действий водителей при приближении машин со спецсигналами, напоминает НТВ.

Речь идет не только об автомобилях скорой помощи, МЧС, полиции и других оперативных служб, но и транспорте с мигалками, но без специальной цветографической схемы на борту — на таких обычно возят высокопоставленных чиновников.

Ранее в ПДД было просто прописано, что водителям нужно уступать дорогу транспорту с мигалками (причем только транспорту с цветографической схемой на борту). 

В поправках, которые 26 июля вступили в силу, этот пункт значительно расширен. В ПДД теперь прописано, что при приближении транспорта с мигалками водитель должен «освободить полосу (ряд) проезжей части путем перестроения» или выполнить другой маневр для того, чтобы спецтранспорт мог «беспрепятственно» проехать.

Также водителям нельзя препятствовать «организованному движению» машин с мигалками и создавать им любые помехи.

Запрещается двигаться по соседним со спецтранспортом рядам с большей по сравнению с ним скоростью. Также нельзя двигаться по соседним полосам со скоростью машины с мигалкой.

Кроме того, по-прежнему запрещается обгон спецтранспорта.

Штрафы за нарушения пока остаются прежними (до 7,5 тыс. руб.), однако в ближайшее время они будут ужесточены. 

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