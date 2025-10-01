Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для такси
Минпромторг представил первичный список автомобилей, которые смогут использоваться в такси в России в рамках нового закона о локализации. В него вошли модели брендов Lada, «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah, пишет РБК.
Всего в перечне более 20 моделей. Среди них:
- Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
- УАЗ — Patriot и Hunter;
- Sollers — SP7;
- Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;
- Voyah — Free, Dream, Passion;
- «Москвич» — 3, 3е, 6, 8.
Закон о локализации такси был принят в мае и вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно ему, в перевозках должны использоваться автомобили, произведённые с высокой долей российских комплектующих либо в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).
Сейчас же, по данным доклада Международного евразийского форума «Такси» за 2024 год, лидером российского таксомоторного парка остаётся корейская Kia. В тройку самых популярных брендов входят также Lada и Hyundai. Кроме того, широко востребованы Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan и Chevrolet.
Помнится, в Союзе, таксомоторные парки оснащались Волгами. Как ни как, машина побольше размером, удобнее Жигулей или Москвичей того времени.
помнится думу так и не смогли пересадить на отечественные авто, зато заставить таксистов на них гонять, это запросто. Это же не депутаты, так чернь какая то
А количество звёздочек на краш-тесте во внимание опять не принимается? Печалька.
Всё таки жалко, что в начале далёких 70х годов (или в конце 60х, не помню) правительство СССР решило приобрести завод по производству итальянских Фиатов а не Мерседесов, сегодня никто бы не возмущался по поводу мерседесов в такси :)
ежели не заявляет("контрольная закупка"), то машина внезапно ломается, а следующего экскурсовода требуеццо ждать