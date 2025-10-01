Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для такси

12:16 1.10.2025

Минпромторг представил первичный список автомобилей, которые смогут использоваться в такси в России в рамках нового закона о локализации. В него вошли модели брендов Lada, «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah, пишет РБК.

Всего в перечне более 20 моделей. Среди них:

Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;

УАЗ — Patriot и Hunter;

Sollers — SP7;

Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;

Voyah — Free, Dream, Passion;

«Москвич» — 3, 3е, 6, 8.



Закон о локализации такси был принят в мае и вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно ему, в перевозках должны использоваться автомобили, произведённые с высокой долей российских комплектующих либо в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Сейчас же, по данным доклада Международного евразийского форума «Такси» за 2024 год, лидером российского таксомоторного парка остаётся корейская Kia. В тройку самых популярных брендов входят также Lada и Hyundai. Кроме того, широко востребованы Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan и Chevrolet.