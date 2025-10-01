Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для такси

© KM.RU, Алексей Белкин

Минпромторг представил первичный список автомобилей, которые смогут использоваться в такси в России в рамках нового закона о локализации. В него вошли модели брендов Lada, «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah, пишет РБК.

Всего в перечне более 20 моделей. Среди них:

  • Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
  • УАЗ — Patriot и Hunter;
  • Sollers — SP7;
  • Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;
  • Voyah — Free, Dream, Passion;
  • «Москвич» — 3, 3е, 6, 8.


Закон о локализации такси был принят в мае и вступит в силу 1 марта 2026 года. Согласно ему, в перевозках должны использоваться автомобили, произведённые с высокой долей российских комплектующих либо в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Сейчас же, по данным доклада Международного евразийского форума «Такси» за 2024 год, лидером российского таксомоторного парка остаётся корейская Kia. В тройку самых популярных брендов входят также Lada и Hyundai. Кроме того, широко востребованы Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan и Chevrolet.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.10.2025, 18:15
    Гость: Александр

    Помнится, в Союзе, таксомоторные парки оснащались Волгами. Как ни как, машина побольше размером, удобнее Жигулей или Москвичей того времени.

  2. 01.10.2025, 16:18
    Гость: Юри_й

    помнится думу так и не смогли пересадить на отечественные авто, зато заставить таксистов на них гонять, это запросто. Это же не депутаты, так чернь какая то

  3. 01.10.2025, 16:06
    Гость: Имрек

    А количество звёздочек на краш-тесте во внимание опять не принимается? Печалька.

  4. 01.10.2025, 14:58
    Гость: Васечкин

    Всё таки жалко, что в начале далёких 70х годов (или в конце 60х, не помню) правительство СССР решило приобрести завод по производству итальянских Фиатов а не Мерседесов, сегодня никто бы не возмущался по поводу мерседесов в такси :)

  5. 01.10.2025, 14:52
    Гость: Одаобаод

    ежели не заявляет("контрольная закупка"), то машина внезапно ломается, а следующего экскурсовода требуеццо ждать

