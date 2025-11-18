США против Венесуэлы: руки коротки?

Прочему Трамп, пообещав свергнуть президента Мадуро, теперь колеблется? Если он отдаст приказ нанести удары по Венесуэле с целью смещения Мадуро, то он может столкнуться с серьезными проблемами в латиноамериканской стране

Как сообщает авторитетная американская газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, власти США еще не приняли окончательного решения о начале военной операции против Венесуэлы.

«Высокопоставленный сотрудник администрации в воскресенье заявил, что какие-либо боевые действия в Венесуэле не являются неминуемыми», — утверждает издание, отмечая, что «два других американских чиновника сказали, что президенту США Дональду Трампу еще предстоит определиться, атаковать ли Венесуэлу с целью свергнуть ее президента Николаса Мадуро. Они отметили, что на прошлой неделе помощники Трампа, вроде шефа Пентагона Пита Хегсета, представили ему варианты действий, которые включали в себя использование спецназа и авиаудары по правительственным учреждениям и военным объектам».

А в августе власти США увеличили вознаграждение за информацию, ведущую к аресту неугодного им лидера Венесуэлы, с $25 млн до $50 млн. Кроме того, американцы обсуждают возможность привлечения к решению проблемы элитного подразделения Delta Force*, отвечающего за сложные операции по захвату или ликвидации не желающих подчиняться Вашингтону деятелей.

Как известно, ситуация вокруг Венесуэлы в последние дни накалилась до предела. В рамках операции «Южное копье» авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, перенаправленная из Средиземного моря к Латинской Америке, уже вошла в Карибское море и находится рядом с этой латиноамериканской страной.

В ее состав входят также три ракетных эсминца и развернуто около 15 тыс. американских военнослужащих. А авианосец располагает 48 боевыми истребителями F/A-18E Super Hornet. Кроме того, Пентагон перебросил стратегические бомбардировщики B-52 и B-1, а авиация сил спецопераций провела учения неподалеку от побережья страны.

В последние дни самолеты США постоянно наносят интенсивные удары по катерам и лодкам из Венесуэлы, которые, как утверждают американцы, будто бы перевозят наркотики, хотя никаких прямых доказательств тому нет. Как подсчитали, начиная с сентября, американские военные уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и убили 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

Все эта операция против независимой республики затеяна, как известно, потому что Трамп заявляет, будто Венесуэла поставляет в США наркотические вещества и отправляет на территорию Штатов нелегальных мигрантов, а сам Мадуро, якобы, возглавляет «Картель солнц» банды наркоторговцев. Хотя этому нет абсолютно никаких доказательств.

Тем не менее президент США уверен, что признание этого картеля террористической организацией дает американским военным право наносить удары по его объектам внутри Венесуэлы, а также требует, чтобы законно избранный президент этой страны покинул свой пост.

Однако, как сообщает телеканал CNN, США не хватает военных ресурсов, чтобы начать крупномасштабную операцию по отстранению Мадуро от власти. Телеканал также полагает, что если из-за действий Соединенных Штатов президент Венесуэлы покинет страну, либо будет убит, то не исключен военный захват власти, либо начало гражданской войны.

«Нравится вам или нет, Мадуро — гарант равновесия (...), если он уйдет, никто не сможет поддержать статус-кво, так что все сплачиваются вокруг Мадуро», — сказал CNN неназванный западный дипломат, проработавший годы в Венесуэле.

В настоящее время у США нет военных ресурсов для начала крупномасштабной операции по отстранению Мадуро от власти. Если Трамп отдаст приказ нанести удары по Венесуэле с целью смещения Мадуро, то он может столкнуться с серьезными проблемами в латиноамериканской стране из-за раздробленных элементов оппозиции и готовых к мятежу военных, а также с политической реакцией внутри самих США, так как обещал избежать дорогостоящего вмешательства в конфликты за рубежом, считает CNN.

Поэтому аналитики телеканала, как и WSJ, тоже полагают, что администрация Трампа именно по этой причине до сих пор не приняла решения о начале военной операции против Венесуэлы, даже, несмотря на то, что США перебросили в регион многотысячную военную группировку.

«Пока не ясно, нападут ли США непосредственно на территорию Венесуэлы, — пишет американский еженедельник Newsweek*. — Трамп не исключил возможности наземной операции, но не проявляет готовности к вводу войск, ведь подобный шаг противоречит его курсу "Америка прежде всего". Решение о вторжении напомнит о провалах США в Панаме, Вьетнаме и Афганистане», — отмечает издание.

При этом оно добавляет, что «критики — международные эксперты, бывшие американские чиновники и юристы — осуждают эти атаки, как противозаконные с точки зрения международного права. Это наносит ущерб репутации Вашингтона в глазах партнеров. Вслед за Великобританией, сделавшей то же самое месяцем ранее, Колумбия заявила, что приостанавливает обмен разведданными с США до тех пор, пока те не прекратят атаковать суда, подозреваемые в перевозке наркотиков. «Многие воспринимают развертывание значительных сил США в Карибском море исключительно как подготовку к смещению Мадуро, за поимку которого обещают 50 миллионов долларов. Обращаясь к миру на английском языке и не питая иллюзий относительно Трампа, Мадуро тем не менее заявил о готовности дать отпор любой атаке. На этой неделе Каракас анонсировал самые масштабные за долгое время учения с участием сотен тысяч солдат», — отмечает Newsweek.

Однако все то, что происходит сегодня вокруг Венесуэлы, следует рассматривать в более широком аспекте международной политики Трампа. Многие наблюдатели уже начали называть новый подход США к Южной Америке «доктриной Донро».

Этот термин, впервые появившийся на январской обложке газеты New York Post, назвали трамповской интерпретацией идеи XIX века. Когда в 1823 году американский президент Джеймс Монро стремился помешать европейским державам вмешиваться в дела полушария.

Но сейчас, как считают эксперты, главной конкурирующей силой для США стал Китай, который за последние несколько десятилетий накопил огромную политическую и экономическую мощь в Латинской Америке. Некоторые внешнеполитические аналитики полагают, что Трамп хотел бы разделить мир с Китаем и Россией на сферы влияния. В последние месяцы высшие должностные лица США объясняли свою стратегию именно таким образом, отмечают обозреватели. Так что нынешние агрессивные действия США против Венесуэлы — вовсе не изолированная акция, а часть общей стратегической линии Трампа в международный делах в рамках его концепции «Make America Great Again».

«Президент Трамп, — пишет New York Times, — начал год с обещаний захватить Панамский канал, взять под контроль Гренландию и переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Он завершает его, бомбя корабли из Южной Америки, размещая крупнейший в мире авианосец в Карибском море и, изучая варианты военного воздействия против авторитарного лидера Венесуэлы. В результате резкого изменения американской внешней политики за последние десятилетия, Западное полушарие стало центральным театром военных действий США за рубежом. Помимо военных угроз и военных действий, в этом году Белый дом ввёл карательные пошлины, жёсткие санкции, развернул кампании давления и принял меры экономической помощи по всей Америке. Г-н Трамп заявил, что стремится остановить попадание наркотиков и мигрантов в Соединённые Штаты. Однако в других случаях высшие должностные лица администрации открыто заявляли, что их главная цель — утверждение американского господства на своей половине планеты».

Соединенные Штаты, уже давно пытаются склонить чашу весов в сторону Латинской Америки, где они поддерживают военные перевороты, проводят тайные операции и вторгаются в Панаму… Подход г-на Трампа представляется чисто прагматичным: какая от этого выгода Соединенным Штатам? Усиление контроля над полушарием, и особенно над Латинской Америкой, сулит значительные выгоды. Богатые природные ресурсы, стратегические позиции в сфере безопасности и прибыльные рынки — всё это в игре, делает, по сути, саморазоблачающий вывод американская газета.

Делает, конечно, не от хорошей жизни. А только потому, что ее контролируют соперники республиканцев — демократы, которые пытаясь изобразить Трампа диктатором-самодуром, невольно вскрывают истинную подоплеку американской внешней политики. Политики, которая под лозунгами борьбы за демократию и свободу, а в данном случае — борьбы с наркоторговцами и против нелегальной иммиграции, прикрывает сугубо корыстные интересы американского империализма.

Почему же тогда Трамп тянет с принятием решения о вторжении? Собранных США сил в Карибском море хватило бы для вторжения, но не для закрепления в Венесуэле, и такой шаг мог бы обернуться повторением изнурительной войны во Вьетнаме, заявил в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

«Считаю ли я возможным американское вторжение? Да. Получилось бы у них там закрепиться? Очень сомнительно. Это могло бы стать "новым Вьетнамом"», — сказал собеседник агентства. Объясняя свою точку зрения, он отметил, что Венесуэла — большая страна с многомиллионным населением. При этом Каракас располагает крупным ополчением, а также неплохо вооруженной регулярной армией, делает вывод Фариназу.

Внимательно следят за развитием событий вокруг Венесуэлы и в России. «Поставив на кон свой авторитет и желая продемонстрировать миру силу США в расчете на быстрый успех, Трамп рискует не добиться поставленной цели; ввязаться в войну, которая довольно скоро станет непопулярной; получить вместо контроля над Венесуэлой и зависимого от США нового режима обратный результат. Так операция "Южное копье" может превратиться в копье, направленное против самого Трампа», — пишет сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.