Кириенко назвал общую мечту всех россиян

17:25 15.11.2025

Скорейшая победа в специальной военной операции является общей мечтой россиян. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил ТАСС.

"Парни сегодня на передовой защищают наш суверенитет и право выбора с оружием в руках, рискуя жизнью", - подчеркнул Кириенко.

"Мечта у нас у всех сейчас одна - победа. Скорейшая победа, одна большая на всех", - сказал он, отвечая на вопрос о мечте.