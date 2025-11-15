Кириенко назвал общую мечту всех россиян
Скорейшая победа в специальной военной операции является общей мечтой россиян. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил ТАСС.
"Парни сегодня на передовой защищают наш суверенитет и право выбора с оружием в руках, рискуя жизнью", - подчеркнул Кириенко.
"Мечта у нас у всех сейчас одна - победа. Скорейшая победа, одна большая на всех", - сказал он, отвечая на вопрос о мечте.
Самый русский в мире человек.
Во время допроса Вано Микоян так же, как и другие школьники, чьи имена значились в дневнике покойного Шахурина, поспешил заявить, что ни о каком антисоветском заговоре не может быть и речи. Что «Четвёртый рейх», мол, был всего лишь безобидной детской игрой."
я уже не стану чиновницей . поздно.могу мечтать? чтобы сын Патрушева, Мишутина,КИРИЕНКО И ДР. ЧИНОВНИКОВ СОВЕРШАЛИ ПОДВИГИ , а не стояли перед Путиным и не врали. Какие они патриоты.? Ворюги и вруны?
„Война — это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть.“
В Великую Отечественную дети руководителей СССР воевали. Сыновья Сталина, сыновья Микояна, Фрунзе, Хрущева, Берии... Даже дочь Кирова воевала капитаном танковой роты.А чем сегодня занимается и где воюет сын Кириенко Владимир? Он "воюет" старшим вице-президентом компании "Ростелеком" и ещё возглавляет свою офшорную компанию.