Кириенко назвал общую мечту всех россиян

Сергей Кириенко © KM.RU

Скорейшая победа в специальной военной операции является общей мечтой россиян. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил ТАСС.

"Парни сегодня на передовой защищают наш суверенитет и право выбора с оружием в руках, рискуя жизнью", - подчеркнул Кириенко.

"Мечта у нас у всех сейчас одна - победа. Скорейшая победа, одна большая на всех", - сказал он, отвечая на вопрос о мечте.

  2. 15.11.2025, 21:28
    Гость: Сын Берии воевал, да. В Иране.

    Во время допроса Вано Микоян так же, как и другие школьники, чьи имена значились в дневнике покойного Шахурина, поспешил заявить, что ни о каком антисоветском заговоре не может быть и речи. Что «Четвёртый рейх», мол, был всего лишь безобидной детской игрой."

  3. 15.11.2025, 21:13
    Гость: валя

    я уже не стану чиновницей . поздно.могу мечтать? чтобы сын Патрушева, Мишутина,КИРИЕНКО И ДР. ЧИНОВНИКОВ СОВЕРШАЛИ ПОДВИГИ , а не стояли перед Путиным и не врали. Какие они патриоты.? Ворюги и вруны?

  4. 15.11.2025, 20:54
    Гость: Джордж Карлин

    „Война — это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть.“

  5. 15.11.2025, 20:36
    Гость: Да-а-а

    В Великую Отечественную дети руководителей СССР воевали. Сыновья Сталина, сыновья Микояна, Фрунзе, Хрущева, Берии... Даже дочь Кирова воевала капитаном танковой роты.А чем сегодня занимается и где воюет сын Кириенко Владимир? Он "воюет" старшим вице-президентом компании "Ростелеком" и ещё возглавляет свою офшорную компанию.

