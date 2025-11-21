Глава АвтоВАЗа заявил о необходимости индексации цен на Lada
Цены на автомобили Lada будут индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости машин, заявил журналистам глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".
"Последняя индексация у нас была почти год назад, в январе, менее 2%, в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. Так долго сдерживать рост невозможно - импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью", - приводит его слова ТАСС.
В январе 2025 года АвтоВАЗ проиндексировал цены на две модели - Lada Granta и Niva Legend. В среднем цены на модели Lada изменились на 1,8%.
Вместо того, чтобы гнать в шею облажавшихся директоров, банкротят и кончают предприятия!
А как по-иному? Бить своих? На это первый и последний, кто был способен, товарищ Сталин, руководивший едва ли не самым мощным в мире государством, и оставившим после себя собственности аж... потëртую шинелишку.
Нынешним клиническим клептоманам сие абсолютно не в масть, для них это - другая планета, неизмеримо выше ихнего свино-крысиного понимания.
Аминь!
когда они нажрутся ?
Как разъясняли в СССР после повышения цен на ковры и другую подобную "роскошь": "Это для другой категории населения".
а повышение цены на 72% за несколько последних лет это что было? Не индексация?
что "автотаз" пора пускать в свободное плаванье иначе эта "черная дыра" разорит и без того проблемный госбюджет РФ.