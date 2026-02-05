В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в снегопад

12:49 5.02.2026

В России предложили ввести предельно допустимый рост тарифов на такси в периоды непогоды и чрезвычайных ситуаций, пишет газета "Известия".

По данным издания, с инициативой выступил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, направив обращение в Минтранс и ФАС.

Поводом стали массовые жалобы пассажиров, столкнувшихся с резким скачком цен во время морозов и снегопадов — в отдельных случаях поездки обходились дороже авиабилетов.

Как отмечает депутат, действующая система динамического ценообразования, автоматически реагируя на всплеск спроса, дорожную обстановку и технические сбои, способна многократно увеличивать стоимость поездок. Это, по его оценке, усиливает социальное недовольство, делая такси недоступным именно тогда, когда оно особенно необходимо. Когда цена вырастает в разы, это превращается в чрезмерную финансовую нагрузку, особенно в ситуациях, где альтернативного транспорта фактически нет.

Оставив гибкие тарифы, парламентарий, вместе с тем, предлагает, ввести верхний порог наценки в условиях ЧС и неблагоприятной погоды.

В качестве примера Нилов привел ситуацию, когда во время сильного снегопада поездка из юго-запада Москвы в аэропорт Домодедово стоила дороже перелета в Санкт-Петербург. Подобные перекосы, считает депутат, недопустимы.

Предельный уровень наценки, по его словам, должны определить профильные эксперты. Ограничения, будучи разумно рассчитанными, позволят водителям сохранять доход, не допуская при этом кратного роста цен для пассажиров.