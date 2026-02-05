В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в снегопад

В России предложили ввести предельно допустимый рост тарифов на такси в периоды непогоды и чрезвычайных ситуаций, пишет газета "Известия".

По данным издания, с инициативой выступил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, направив обращение в Минтранс и ФАС.

Поводом стали массовые жалобы пассажиров, столкнувшихся с резким скачком цен во время морозов и снегопадов — в отдельных случаях поездки обходились дороже авиабилетов.

Как отмечает депутат, действующая система динамического ценообразования, автоматически реагируя на всплеск спроса, дорожную обстановку и технические сбои, способна многократно увеличивать стоимость поездок. Это, по его оценке, усиливает социальное недовольство, делая такси недоступным именно тогда, когда оно особенно необходимо. Когда цена вырастает в разы, это превращается в чрезмерную финансовую нагрузку, особенно в ситуациях, где альтернативного транспорта фактически нет.

Оставив гибкие тарифы, парламентарий, вместе с тем, предлагает, ввести верхний порог наценки в условиях ЧС и неблагоприятной погоды.

В качестве примера Нилов привел ситуацию, когда во время сильного снегопада поездка из юго-запада Москвы в аэропорт Домодедово стоила дороже перелета в Санкт-Петербург. Подобные перекосы, считает депутат, недопустимы.

Предельный уровень наценки, по его словам, должны определить профильные эксперты. Ограничения, будучи разумно рассчитанными, позволят водителям сохранять доход, не допуская при этом кратного роста цен для пассажиров.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков: Зеленский не отреагировал на приглашение в Москву
Владимир Путин и Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп: Путин согласился не наносить удары по Киеву в течение недели
Стоп-кадр видео
Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву
Небензя объяснил, зачем Россия нужна Трампу в «Совете мира»
Избранное
Борода Бабая «Неравный брак» (интернет-сингл)
Италия медленно пробуждается от кошмара
«Формируется некая новая "ось", имеющая явно антикитайскую направленность, куда вовлекаются в первую очередь англоязычные страны»
«Нам повезло с эпохой: мы видим жесточайший конфликт внутри гегемона современной эпохи»
«С исчезновением СССР неотвратимо исчезает русская самобытность. Русский язык стремительно меняется, даже деградирует»
Манекены feat. Наконечный «Крылья» (интернет-сингл)
«Пикник», 22 января, «Крокус Сити Холл»
Сергей Мазаев вручил награду «16 Тонн» CUP OF MADNESS группе The RIG
От «Рока чистой воды» до Корана наизусть: чем удивляют Культурные столицы России
Лидер «Электропартизан» спел в Москве про бесплатный газ для Вечного Огня
О концепции государственной политики исторической памяти
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации