Первые автомобили Volga появятся в продаже в России в 2026 году

В Нижнем Новгороде во II квартале 2026 года стартует производство автомобилей Volga. Об этом сообщила компания «Производство легковых автомобилей», реализующая проект.

«Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen», — цитирует сообщение Газета.RU.

Серийное производство машин начнется во втором квартале года, а продажи в салонах официальных дилеров — в третьем.

