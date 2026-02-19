Первые автомобили Volga появятся в продаже в России в 2026 году

В Нижнем Новгороде во II квартале 2026 года стартует производство автомобилей Volga. Об этом сообщила компания «Производство легковых автомобилей», реализующая проект.

«Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen», — цитирует сообщение Газета.RU.

© Volga

Серийное производство машин начнется во втором квартале года, а продажи в салонах официальных дилеров — в третьем.

© РОССТАНДАРТ

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2026, 20:10
    Гость: Ник

    В стране оказывается среди руководителей развелось много мошенников и дураков если они считают что народ поверит что сменив китайские названия на российские автомобиль будет изобретён в России

  4. 19.02.2026, 19:33
    Гость: Ага

    Очередной корявый китаец, а стоить будет ляма четыре, не меньше.У кого есть деньги это не купит, а у кого нет денег, тем более не купит.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Закопают деньги в огородах»: в Госдуме предрекли похороны экономики из-за ЦБ
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Жительницам Крыма запросили рекордные штрафы по делу о жалобе в Кремль
Песков прокомментировал сообщения о возвращении расчетов в долларах с США
Здание Минфина © KM.RU, Илья Шабардин
Россию грабят по науке: Минфин предпочитает молчать о сотнях миллиардов, заработанных на экспорте
Избранное
Сказки Черного Города «Том IV. Зона отчуждения»
Угарный гаZzz... «Дурдом какой-то» (интернет-релиз)
Афганистан: война амбиций и характеров
«Тайный» документ Минздрава: что власти признают побочными последствиями вакцинации
«Легион», 25 февраля, «Гластоберри»
Компромисса с глобалистами быть не может
Ольга Котлярова (орган), 3 августа, Усадьба Кусково
Сергей Черняховский. Минск: вспоминая Прагу. Кто спас ЧССР от Гражданской войны
Ярик Бро «Свой мир» (интернет-сингл)
F.P.G. и «НАИВ» помянули Виктора Цоя на «Панках в городе»
«Как утверждают многие эксперты и историки, без помощи Запада СССР не стал бы промышленно развитой страной в тридцатые годы прошлого века»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации