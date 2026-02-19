Первые автомобили Volga появятся в продаже в России в 2026 году
В Нижнем Новгороде во II квартале 2026 года стартует производство автомобилей Volga. Об этом сообщила компания «Производство легковых автомобилей», реализующая проект.
«Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen», — цитирует сообщение Газета.RU.
© Volga
Серийное производство машин начнется во втором квартале года, а продажи в салонах официальных дилеров — в третьем.
© РОССТАНДАРТ
Комментарии читателей Оставить комментарий
В стране оказывается среди руководителей развелось много мошенников и дураков если они считают что народ поверит что сменив китайские названия на российские автомобиль будет изобретён в России
уря!!
шильдики уже готовы.
только буквы в названии.
Очередной корявый китаец, а стоить будет ляма четыре, не меньше.У кого есть деньги это не купит, а у кого нет денег, тем более не купит.
Китайская Волга с оверпрайсом ,нет, спасибо