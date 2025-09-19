На что обратить внимание при покупке зимних шин

Законодательный минимум для зимней резины — 4 мм.

Выбор подходящей резины для зимнего периода — одна из самых важных задач для автовладельца. От этого решения напрямую зависит ваша безопасность, управляемость автомобиля и уверенность на заснеженной или обледенелой дороге. Грамотно подобранный комплект значительно сократит тормозной путь и минимизирует риски возникновения аварийных ситуаций.

Шипы или «липучка»: определяемся с типом протектора

Первый и главный вопрос, который необходимо решить — выбор между шипованной и нешипованной резиной (в народе — «липучка»).

  • Шипованные модели идеально подходят для регионов с долгими зимами, где преобладают обледенелые дороги и укатанный снег. Металлические шипы обеспечивают превосходное сцепление на льду. Однако на чистом асфальте их сцепные свойства хуже, увеличивается шумность и расход топлива.
  • Нешипованные модели («липучка») изготавливаются из особо мягкой резиновой смеси, которая не дубеет на морозе. Они отлично показывают себя на мокром асфальте, на рыхлом снегу и в слякоть. Их выбор предпочтителен для мегаполисов с частыми оттепелями и активной работой коммунальных служб.

Ваш выбор должен основываться на анализе типичных погодных условий в вашем регионе и преобладающего типа дорожного покрытия зимой.

Изучаем маркировку и дату производства

Второй критически важный шаг — внимательное изучение боковины покрышки. Ищите специальную маркировку, подтверждающую сезонность:

  • Символ горной вершины со снежинкой (Three-Peak Mountain Snowflake — 3PMSF) — это международный знак, гарантирующий, что резина соответствует строгим стандартам сцепления на зимней дороге.
  • Буквы M+S (Mud + Snow — «грязь и снег») — эта маркировка лишь указывает на всесезонность, но не гарантирует высоких зимних характеристик. Покрышки только с M+S без снежинки могут не подходить для суровых зим.

Обязательно проверьте дату производства, указанную в четырёхзначном коде (например, «3523» означает 35-ю неделю 2023 года). Не рекомендуется покупать покрышки старше 3-4 лет, так как резиновая смесь со временем теряет свои эластичные свойства, даже если протектор выглядит новым.

Подбираем правильный размер

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, где производитель указывает рекомендованные типоразмеры. Часто для зимнего комплекта допускается установка более узких покрышек, чем летние. Узкая резина создает большее давление в пятне контакта, лучше «прокалывает» снежную массу до твердого покрытия и улучшает курс устойчивость на рыхлом снегу. Главное — не выходить за пределы, установленные автопроизводителем.

Проверяем глубину протектора и состояние покрышки

Законодательный минимум для зимней резины — 4 мм. Однако эксперты единогласно советуют покупать комплекты с остаточной глубиной протектора не менее 5-6 мм. Это гарантирует, что покрышка отслужит не один сезон и будет эффективно отводить воду и снежную кашу из-под колеса.

При покупке обязательно проведите визуальный осмотр: проверьте боковины на наличие порезов, трещин, грыж. Убедитесь в отсутствии неравномерного износа, который может свидетельствовать о проблемах с ходовой частью у предыдущего владельца.

Итог: безопасность прежде всего

Помните, что экономить на данном элементе автомобиля — значит экономить на своей безопасности. Качественные материалы и современные технологии производства стоят денег. Правильно подобранный комплект — это ваше спокойствие и уверенность на дороге в течение всей зимы. Грамотно выбранные зимние шины кардинально меняет поведение автомобиля, делая каждую поездку предсказуемой и контролируемой даже в самых сложных погодных условиях.

