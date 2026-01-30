В последний месяц 2025 года россияне купили новые авто на сумму 487 млрд рублей

09:59 30.01.2026

Если проводить анализ авторынка в России по моделям, то стоит отметить рост спроса на сегмент SUV

Многие россияне, желая обновить свой автопарк, рассматривают для покупки новое авто. Здесь есть много плюсов, начиная с большого выбора моделей, заканчивая официальной гарантией и бесплатным сервисным обслуживанием. Сотрудники агентства «АВТОСТАТ» провели расследование, которое показало, что за декабрь ушедшего года было приобретено новеньких авто на сумму свыше 487 млрд. рублей. А за все 12 месяцев прошлого года общая сумма покупки достигла отметки в 4.4 трлн. рублей.

Сегодня можно купить новую машину в широком ценовом сегменте. Отмечается, что возрос спрос на машины премиального сегмента. В декабре было продано более 17 000 экземпляров. Это на 12% больше, чем в предыдущем месяце. Доля автомобилей массового сегмента сократилась. Спад составил около 2-3%. Было продано порядка 118 тысяч ТС, что значительно ниже, чем за предыдущий месяц.

Если же проводить деление по маркам, то наибольшим спросом среди россиян пользуются китайские автомобили. В конце 2025 в общей сложности было реализовано более 58 000 экземпляров новеньких автомобилей китайского производства. Общая сумма продаж достигла отметки в 221.9 млрд. рублей. Примечательно, что на приобретение китайских авто было потрачено более 45% общего бюджета.

Китайским авто уверенную конкуренцию составляют автомобили российского производства, на покупку которых осенью прошлого года ушло более 98 млрд. рублей. Их покупают не только для личных нужд, но и для формирования автопарка компаний и предприятий. И только после этого идут по популярности европейские, японские и корейские автомобили.

Если проводить анализ авторынка в России по моделям, то стоит отметить рост спроса на сегмент SUV. Он вернулся на уровень 80%. Спрос на кроссоверы и внедорожники укрепился. В конце 2025 было продано свыше 99 000 ТС в этом сегменте. Общая сумма выручки составила в среднем 393 млрд. рублей.

Затем наиболее востребованными среди покупателей из России стали авто В-класса. Счастливыми обладателями стали более 22 000 покупателей. Сумма продаж достигла отметки в 33.5 млрд. рублей.

Одна из причин, по которой отметился рост спроса, это введение нового утильсбора. Законопроект был утвержден на официальном уровне 1 декабря прошлого года. Часть ТС, ввезенных до этой даты по старым расценкам, была поставлена на учет в конце 2025 года.



