В Германии признали санкции США нарушением международного права

10:38

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Хармса германским СМИ.

По словам Хармса, несколько последних пакетов санкций США не имеют четкой политической цели и связаны лишь с отстаиванием экономических интересов в Европе, в частности с планами по увеличению экспорта американского СПГ.

"Мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным экстратерриториальное введение Вашингтоном санкций против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими фирмами. Санкции США, которые были введены или подготовлены с апреля 2018 года, больше не показывают четкой политической цели. Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы прекратить наказываться", - подчеркнул он.

При этом он признал, что Европа бессильна перед такой политикой Соединенных Штатов, поскольку американский рынок чрезвычайно важен для крупных европейских компаний, и в случае каких-либо проблем они откажутся от российского рынка ради США. А причина, по словам Хармса, заключается в глобальном доминировании доллара и американского рынка.

Кроме того, он добавил, что своими санкциями США заставляют европейские компании с неуверенностью вести бизнес с Россией, а иногда и вовсе отказываться от него.

"Для европейских компаний это огромная проблема, поскольку в отличие от американских концернов им сложнее оценивать решения, принимаемые в Вашингтоне. Это порождает недоверие и отравляет деловые отношения", — констатировал Михаэль Хармс.

Он также рассказал, что Восточный комитет германской экономики разработал меморандум, направленный на улучшение отношений с Москвой. По словам Хармса, в этом документе, разосланном большому количеству европейских предприятий, объяединений и политиков, организация старается разъяснить, как сильно Европа проигрывает от ухудшения отношений с Россией.