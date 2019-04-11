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В Германии признали санкции США нарушением международного права

10:38 11.04.2019
Фото с сайта pravda.ru
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Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Хармса германским СМИ.

По словам Хармса, несколько последних пакетов санкций США не имеют четкой политической цели и связаны лишь с отстаиванием экономических интересов в Европе, в частности с планами по увеличению экспорта американского СПГ.

"Мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным экстратерриториальное введение Вашингтоном санкций против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими фирмами. Санкции США, которые были введены или подготовлены с апреля 2018 года, больше не показывают четкой политической цели. Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы прекратить наказываться", - подчеркнул он.

При этом он признал, что Европа бессильна перед такой политикой Соединенных Штатов, поскольку американский рынок чрезвычайно важен для крупных европейских компаний, и в случае каких-либо проблем они откажутся от российского рынка ради США. А причина, по словам Хармса, заключается в глобальном доминировании доллара и американского рынка.

Кроме того, он добавил, что своими санкциями США заставляют европейские компании с неуверенностью вести бизнес с Россией, а иногда и вовсе отказываться от него.

"Для европейских компаний это огромная проблема, поскольку в отличие от американских концернов им сложнее оценивать решения, принимаемые в Вашингтоне. Это порождает недоверие и отравляет деловые отношения", — констатировал Михаэль Хармс.

Он также рассказал, что Восточный комитет германской экономики разработал меморандум, направленный на улучшение отношений с Москвой. По словам Хармса, в этом документе, разосланном большому количеству европейских предприятий, объяединений и политиков, организация старается разъяснить, как сильно Европа проигрывает от ухудшения отношений с Россией.

Темы: Россия, Германия, США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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11.04.2019, 12:54
Гость: Pupsik

Так это ж недавно объясняли, что Россия только выиграет от американских санкций, потому что сразу импортироваться. Начент производить свои станки и оборудование, промышленных роботов, композиты, самолеты широкофюзеляжные и т.д. Так что пиндосам надо спасибо сказать за санкции - еще пару лет выдержать и заживем!
11.04.2019, 11:35
Гость: Миша сказал

Миша Хармс всю жизнь топчется в Москве (председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты и пр.). Что он еще мог сказать?
11.04.2019, 11:24
Гость: Вот и весь Михаэль

А кто такой и что такое Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс. И вообще кто его знает?
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