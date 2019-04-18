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Госдума приняла законопроекты о продлении амнистии капиталов

17:27 18.04.2019
Фото Юрий Инякин с сайта pnp.ru
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С 1 мая 2019 года до 29 февраля 2020 года в России может пройти третий этап амнистии капиталов. Соответствующий пакет из трех законопроектов Правительства Госдума приняла в первом чтении.

Как рассказал на пленарном заседании замминистра финансов Илья Трунин, в рамках третьего этапа амнистии физические лица смогут подать декларацию об активах и счетах и перерегистрировать бизнес в специальных административных районах РФ - на территориях Калининградской области и Приморского края. Доходы таких компаний предлагается освободить от НДФЛ, сообщает «Парламентская газета».

Для того чтобы попасть под гарантии, у гражданина на момент подачи декларации не должно быть ни счетов с денежными средствами за рубежом, ни контролируемых иностранных компаний.

Одновременно вносятся поправки в Административный и Уголовный кодексы РФ. Ими предполагается дать гарантии от уголовного и административного преследования участникам амнистии капиталов, если деяния, за которые была положена ответственность, были совершены до 1 января 2019 года.

Трунин напомнил, что предыдущие этапы амнистии не предусматривали инвестирования в российскую экономику, а просто предлагалось раскрыть информацию о собственных зарубежных активах. В то же время государство гарантировало бизнесменам освобождение от наказания за налоговые и валютные нарушения.

Ранее Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов как минимум на год, но только для тех, кто переводит средства в Россию и регистрирует бизнес в специальных административных зонах (САР). Законы о международных компаниях и о САР, создавшие правовые условия для смены юрисдикции иностранными компаниями для привлечения в Россию капиталов, вступили в силу в августе 2018 года.

Первый этап амнистии проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, тогда налоговики собрали около 7,2 тысячи деклараций о зарубежном имуществе и активах россиян.

Второй этап прошёл с 1 марта 2018 года и завершился 28 февраля 2019 года. В рамках второго этапа россияне задекларировали более 10 млрд евро. За это они были освобождены от налоговой, административной и даже уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Те, кто хотел вернуть капитал в Россию, могли сделать это, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Экономическая ситуация в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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19.04.2019, 00:21
Гость: Ха!

Украденное бабло. Амнистия. Госдума. Ну это всегда!!!
18.04.2019, 21:16
Гость: новичок

Наверно Единая Россия приняла, а не ГД ? Напрасный труд. Никто ничего не вернет.
Есть только одна возможность вернуть. Десятку самых борзых выбрать и ликвидировать. И так по десятку в квартал. С нового года сами принесут, без амнистии.
Но этому не бывать. Потому, что вывезенные капиталы и ЕР едины !
18.04.2019, 21:04
Гость: добрый

а потом будет пятый,двадцатый и т.д.
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