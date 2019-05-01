Мелкая торговля накрывается большим налогом

Инициатива Минфина ударит по индивидуальным предпринимателям, которые ведут реальную торговую деятельность

Несетевые торговые точки в будущем могут лишиться налоговых льгот. Минфин подготовил инициативу о переводе торговых объектов с льготных налоговых режимов - ЕНВД и патентов - на упрощенную систему налогообложения (УСН) в случае, если среди товаров точки есть маркированные товары.



Фото с сайта cheb.ru

К ним, в частности, относится табак, обувь, отдельные виды одежды - товары, которые присутствует во многих магазинах формата "у дома" и в сельских розничных точках. Прибыль из-за роста налогов потеряет большинство предпринимателей, которым и сейчас сложно конкурировать с сетями.

Ставка ЕНВД, который использует малый и средний бизнес, колеблется от 7,5 до 15% вне зависимости от фактической доходности конкретного бизнеса. Патентная система ИП предусматривает платеж в размере 6% потенциального годового дохода с освобождением от уплаты остальных налогов.

УСН, помимо увязки ставки налога с прибылью, налагает на бизнес дополнительные требования по отчетности - увеличивает административные расходы.

"Опора России" оценила минимальный рост потерь индивидуального предпринимателя при переходе с патента на УСН в 23%, в зависимости от товарооборота сумма может вырасти до 109%. Запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков и еще больше увеличит долю федеральных и международных торговых сетей, заявил глава организации Александр Калинин.

Инициатива Минфина ударит по индивидуальным предпринимателям, которые ведут реальную торговую деятельность - на них приходится от 25 до 50% всех ИП, оценивает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

"Статистики торговли маркированными товарами никто не ведет, по ряду товарных групп она только вводится. Маркированные товары дороже в закупке, чем товары, прошедшие по "серым" схемам и немаркированные. У крупных сетей устоявшиеся контракты, они находятся "на виду" и работать с немаркированным товаром не будут. У малых магазинов поставки во многом случайны, они ищут дешевый товар или отличный от ассортимента сетей. Поэтому маркировка товаров сужает для них горизонт закупки и направит малый бизнес к крупным поставщикам. Ну а те будут пользоваться своим более выгодным положением и поднимать цены", - пояснил он Накануне.RU.

Основная "масса магазинов у дома" в основном торгуют продуктами питания, но в их ассортименте есть сигареты - товар из списка Минфина.

Основная масса маркированного товара - обувь, изделия из натурального меха, духи и туалетная вода, шины и пневматические резиновые покрышки, одежда из натуральной или композиционной кожи, фотокамеры и фотовспышки - размещена в ТЦ и вещевых рынках, отмечает доктор экономических наук Ибрагим Рамазанов.

"Среди них преобладают малые и микропредприятия и реформы Минфина могут существенно отразиться на их прибыли и рентабельности. В зависимости от сферы деятельности рентабельность несетевой торговли при нынешней системе налогообложения колеблется в пределах 3-20%. При этом доля малых предприятий, использующих специальные налоговые режимы, превышают 50%", - рассказал он Накануне.RU.

В значительной степени идея Минфина скажется на деятельности малых предприятий и социально-экономическую ситуацию в регионах с депрессивной экономикой, отмечают эксперты, там, где потребительский спрос уже находится на минимальных значениях. Скорее всего закроются небольшие торговые точки, специализирующиеся на маркированной непродовольственной продукции.

Малые предприятия - мини-маркеты, торговые павильоны на рынках - проигрывают в ценах и трафике торговым сетям, поэтому их рентабельность во многом обеспечивается использованием специальных налоговых режимов.

"Переход на УСН значит, что предприятие получает практически полную налоговую нагрузку, по условиям практически сравняются с сетевыми. Льгота на налоге на прибыль нужна будет только тогда, когда будет прибыль. А вот ее с высокой степенью вероятности уже и не будет. При этом маркировка товаров, наверное, назрела. Но вот зачем к этому "подвязывать" малый торговый бизнес? Зачем ускорять процессы интеграции торговой сферы? Это два разных процесса!" - отмечает Чеглов.

Количество малых и микросубъектов торговли уже уменьшилось из-за кризиса и падения доходов. Последние инициативы властей по усилению регулирования рынка приводят к еще большему сжатию сектора, рассказал Накануне.RU региональный координатор Ассоциации малоформатной торговли Владимир Панов:

"В торговле задействовано больше половины субъектов малого предпринимательства. Речь идет не только о "магазинах у дома", это торговые палатки, контейнеры. Предыдущие "удары" по нашему сегменту - онлайн-кассы, на которые должны перейти все, кроме ИП, вводится чипирование. Есть предложение в Госдуме от Владимирской области - отложить введение онлайн-касс до 2021 г., но закон начнет действовать с июня, а поправки не обсуждаются. Во многих объектах нестационарной торговли нет даже света, сельские поселения тоже не смогут выполнить требования, там начнется колоссальная безработица. Предприниматели уже разоряются, уходят из бизнеса и все идет к тому, что их станет еще меньше".

Смысл инициативы Минфина остается неясен, так как онлайн-кассы уже делают торговлю маркированным товаром прозрачной. Однако подключение крупных торговых сетей к лоббированию проекта (закон поддержала Ассоциация компаний розничной торговли, в которую входят X5 Retail Group Metro Cash & Carry, "Ашан" и другие сети) намекает на фигуры истинных интересантов.

Аналитики полагают, что отмена ЕНВД и патентной системы станет лишь очередным звеном в политике сокращения числа налогоплательщиков и увеличения налоговых поступлений.

"Приговор малому бизнесу в торговле правительство давно вынесло. Малый бизнес его интересует только в сфере инноваций. Пострадают независимые магазины, они лишатся последних возможностей противостоять сетям. Это сфера продовольствия, торговли обувью, одеждой, ювелирными товарами. При этом малый торговый бизнес может и выжить, если встроится в крупные торговые системы (как в Германии), но перестанет быть независимыми. Я вижу в этом цель планомерных действий правительства, достижение которой ускоряется тяжелой экономической ситуацией", - заявляет Вячеслав Чеглов.