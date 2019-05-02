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Семь тысяч миллионеров покинули Россию в 2018 году

17:37 2.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Семь тысяч долларовых миллионеров покинули Россию за 2018 год. Такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

По данным исследования, Россия расположилась на второй строчке по оттоку из страны богатых людей, уступая лидерство Китаю, который покинули 15 тысяч миллионеров.

Третьей стала Индия — пять тысяч богатейших граждан уехали из этой страны за 2018 год, следом идут Турция (четыре тысячи) и Франция (три тысячи).

Чаще всего миллионеры эмигрируют в Австралию, там за год приток составил 12 тысяч человек. На втором месте США — 10 тысяч человек, третье место досталось Канаде, получившей четыре тысячи миллионеров, сообщает Lenta.ru.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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03.05.2019, 00:21
Гость: IgS

Борис Березовский говорил -мечта это воровать здесь, а жить там. Знаете как у него получилось. И у этой шпаны будет такая же судьба. Еня удивляет чо Чубайс с Шуаловым и Грефом еще здесь.
03.05.2019, 00:18
Гость: -

Работник телецентра Сидоров, заперевшись в аппаратной, четыре часа подряд транслировал запись балета «Лебединое озеро», чем вызвал обвал на бирже и массовый вылет за рубеж депутатов и олигархов.
02.05.2019, 23:57
Гость: IgS

Борис Березовский говорил -мета эо вровт здесь а жить там. Знаете как у него получилось. И у этой шпаны будет такая же судьба. Еня удивляет чо Чубайс с Шуаловым и реформ еще здесь.
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