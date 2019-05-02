Семь тысяч миллионеров покинули Россию в 2018 году

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Семь тысяч долларовых миллионеров покинули Россию за 2018 год. Такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

По данным исследования, Россия расположилась на второй строчке по оттоку из страны богатых людей, уступая лидерство Китаю, который покинули 15 тысяч миллионеров.

Третьей стала Индия — пять тысяч богатейших граждан уехали из этой страны за 2018 год, следом идут Турция (четыре тысячи) и Франция (три тысячи).

Чаще всего миллионеры эмигрируют в Австралию, там за год приток составил 12 тысяч человек. На втором месте США — 10 тысяч человек, третье место досталось Канаде, получившей четыре тысячи миллионеров, сообщает Lenta.ru.