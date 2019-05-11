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Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

12:33 11.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его словам, прекращение поставок нефтепродуктов из России на Украину с 1 июня является маловероятным. Эксперт пояснил, что, по его сведениям, крупные российские компании уже озаботились получением необходимого разрешения на экспорт углеводородов.

Однако, утверждает Марунич, очевиден факт, что Москва введением контрсанкций получила мощный инструмент влияния на рынок нефтепродуктов на Украине «с проекцией на общее состояние украинской экономики».

18 апреля Россия ввела меры в ответ на действия Украины, запретив с 1 июня экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена в эту страну, напоминает Lenta.ru. Уголь, бензин и дизтопливо будут поставлять украинской стороне только по отдельным разрешениям. Решение Москвы стало ответом на действия Киева, который 10 апреля расширил торговые антироссийские санкции.

Темы: Россия, Отношения России и Украины, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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11.05.2019, 19:47
Гость: НХ

Но при этом российские СМИ будут упрекать Белоруссию, что это она поставляет бензин и дизельное топливо бандеровцам...
11.05.2019, 17:51
Гость: Иван простак

Да они рады и каннибалам качать, лишь бы бабки. Но если будет такое решение в силе, то никуда не денутся, так как государство имеет колоссальные рычаги воздействия на них, на месторождения, на их бизнес. Никуда они не денутся, или повторят судьбу Ходорковского, Березовского и Гусинского.
11.05.2019, 17:15
Гость: Ник16

Это точно. Продать как можно больше и сейчас, а то кто знает, что завтра будет и уплывут барыши.
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