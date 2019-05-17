Дания все испортила: «Северный поток — 2» откладывается

13:04

Сроки завершения проекта «Северный поток — 2» откладываются. Причина этого — требование Дании сменить маршрут

Если раньше предполагалось, что строительство газопровода будет завершено в 2019 году, то сейчас говорят о 2020-м. Кроме того, эксперты предполагают, что страны ЕС давят на Россию, чтобы она пошла на уступки в переговорах с Украиной по газу.

Фото с сайта gazeta.ru

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести. Изначально Nord Stream 2 AG, компания-оператор проекта, планировала завершить строительство двух ниток газопровода к концу 2019 года. Однако теперь в компании говорят, что система будет готова к транспортировке газа только во второй половине 2020 года. Такое развитие событий возможно, если Дания потребует смены маршрута.

Это следует из доклада оператора проекта — Nord Stream 2 AG — к заявке по данному маршруту. Документ размещен на сайте Датского энергетического агентства.

«Северный поток – 2» — газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до германского берега. Стоимость проекта 9,5 млрд евро. Он будет состоять из двух ниток, мощность составит 55 млрд кубометров природного газа в год.

Финляндия, Швеция и Германия уже согласились на прокладку трубы по дну своих территориальных вод.

«Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Строительные подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведется в немецких, шведских и финских водах», — говорится в докладе.

Единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство проекта «Северный поток — 2», остается Дания. Власти страны ссылаются на то, что такое строительство может быть небезопасным с экологической точки зрения.

В конце марта 2019 года энергетическое агентство Дании предложило проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG рассмотреть уже третий по счету вариант маршрута газопровода. Предполагается, что он может пройти в исключительной экономической зоне страны к югу от острова Борнхольм.

Проблем со строительством «Северного потока — 2» достаточно много, говорят эксперты.

«Это и поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которым одна компания не может загружать более половины мощности «трубы», и возможные американские санкции против компаний, связанных со строительством, и озвучиваемые сомнения Дании, которая в отличие от остальных участников опасается чрезмерной зависимости от России», — говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

При этом Европа давит на Россию по политическим мотивам — в частности, из-за возможного прекращения транзита через Украину.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Договориться Москве и Киеву пока не удается.

В Киеве поднимают панику в связи с этим.

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины, даже в том случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, накануне заявил глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев, передает «Царьград».

«По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит. При этом «Газпром» может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям», — рассказал он.

По словам Коболева, сейчас Россия производит поставки в ЕС в «ускоренном режиме». И именно этим она создает дополнительные запасы ресурса.

По оценкам украинских политиков, прекращение транзита российского газа через территорию Украины, намеченное на первое января 2020 года, приведет по меньшей мере к спаду экономики в стране, а скорее всего даже к кризису.

Впрочем, все озвучиваемые сейчас сложности не являются катастрофичным для «Северного потока — 2» и рано или поздно газопровод будет построен, считает Николаев.

Проект в любой случае будет доведен до конца: слишком много средств инвесторов в него было вложено, говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

«На проект потрачено много денег, если проект остановить, то инвестиции в миллиарды евро просто пропадут. Здесь риски больше для европейских партнеров и участников проекта, так как «Газпром» в случае их отказа от участия получит неустойку в миллиардах евро», — говорит Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

К тому же, несмотря на все высказывания европейских политиков, ЕС нуждается в российских поставках природного газа, добавляет Блинов.

«Судя по итогам поставок российского газа от «Газпрома» в Европу, доля именно российских поставок снова выросла и превысила значение в 35% от общего объема потребления газа в Европе», — резюмирует Блинов.

Автор: Наталия Еремина

