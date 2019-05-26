Росстат признал искажение статистики и начал расследование

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Росстат отзывает данные по росту промышленного производства за апрель, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

Данные по добывающему сектору экономики оказались завышены в 3-6 раз, признали в Росстате.

Рост добычи газа, который изначально оценили в беспрецедентные 16%, пересмотрен до 2,6%. Скачок нефтедобычи на 7,4% в реальности составил лишь 2,5%.

В связи с искажением цифр Росстат проведет служебное расследование, заявили в ведомстве.

Предварительные данные показали, что в ошибке виновато «одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО». Оно предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные.

«Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», - заявили в Росстате.

Отзыв официальной статистики из-за ошибки происходит впервые в истории, пишет Finanz.ru. Впрочем, то, что в цифрах есть фальшь стало понятно сразу: дело в том, что представленные Росстатом данные «категорически не бьются» со статистикой Минэнерго, отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

По данным ЦДУ ТЭК, в апреле в России было добыто 63,5 млрд кубометров газа, а, по Росстату - 64 млрд кубов. При этом рост добычи Росстат оценил в 16%, а Минэнерго - лишь в 3,5%.

После пересчета данных по газу и нефти пришлось снизить общую оценку роста промышленности за апрель - вместо рекордных с мая 2017-го 4,9% она составляет 4,6%.

Причины, которые привели к ошибкам, «будут устранены», заверил Росстат.