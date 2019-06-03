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Бизнес предложил отменить действующие санитарные нормы для ресторанов

00:53 3.06.2019
Всероссийский Чемпионат по кулинарному искусству © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Организация «Опора России» предложила отменить действующие санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН) для ресторанов и кафе. 

В документе, который был направлен в Роспотребнадзор, действующие санитарные нормы названы «устаревшими», пишет РБК. Вместо них предложена концепция санитарно-эпидемиологического надзора ресторанов, которая значительно мягче нынешней редакции.

Также в «Опоре России» предлагают считать, что если случаев отравления в ресторанах нет, то, значит, организация процесса там удовлетворительная, а потому внеплановые проверки там проводить не надо.

Главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Константин Кривошонок в комментарии изданию заявил, что приоритетом контроля должен быть не сам процесс приготовления пищи, а результат. «Для потребителя важно, чтобы еда, которая оказывается у него в тарелке, не вызывала никаких пищевых отравлений», - сказал он.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Ресторанный бизнес и общественное питание, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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03.06.2019, 08:50
Гость: Макар

Главное, чтобы клиент не умер сразу, вот основное правило любого ресторатора, производителя...
03.06.2019, 08:14
Гость: Макар

///...как бы отсталый народ опять чего не выкинул...///
Этот народ уже ничего не выкинет...
03.06.2019, 07:53
Гость: Не плюй в компот

в нем повар ноги моет.
Все комментарии (8)
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