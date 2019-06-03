Бизнес предложил отменить действующие санитарные нормы для ресторанов

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Организация «Опора России» предложила отменить действующие санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН) для ресторанов и кафе.

В документе, который был направлен в Роспотребнадзор, действующие санитарные нормы названы «устаревшими», пишет РБК. Вместо них предложена концепция санитарно-эпидемиологического надзора ресторанов, которая значительно мягче нынешней редакции.

Также в «Опоре России» предлагают считать, что если случаев отравления в ресторанах нет, то, значит, организация процесса там удовлетворительная, а потому внеплановые проверки там проводить не надо.

Главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Константин Кривошонок в комментарии изданию заявил, что приоритетом контроля должен быть не сам процесс приготовления пищи, а результат. «Для потребителя важно, чтобы еда, которая оказывается у него в тарелке, не вызывала никаких пищевых отравлений», - сказал он.