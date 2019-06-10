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Всемирный банк назвал риски российской экономики

11:19 10.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Российской экономике в среднесрочной перспективе угрожают несколько факторов. Всемирный банк обратил внимание на пять из них, в том числе упомянув риск расширения санкций и резкое падение цен на нефть.

В докладе Всемирного банка упоминаются и потери, которые несет российский бюджет от «теневой занятости». Специалисты уверяют, что страна теряет от 1% до 2,3% ВВП, а сама доля скрытых доходов составляет порядка 15,1%-21,2%.

Среди угрожающих экономике РФ факторов, кроме упомянутых выше, Всемирный банк отметил новые финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнения, которые могут возникнуть в условиях мировой торговли. Негативно может сказаться и значительный рост розничного рублевого кредитования, а также недостаточно эффективная реализация проектов инфраструктуры.

Положительное влияние на экономику, по мнению экспертов, должно оказать повышение производительности труда. Плюсом будет и выполнение национальных проектов, которые направлены на развитие человеческого капитала.

На минувшей неделе прогноз по росту экономики РФ в 2019 году был понижен Всемирным банком с 1,4% до 1,2%. Причиной этому послужило снижение добычи нефти.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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10.06.2019, 14:43
Гость: Фрол - как остановить сатанистов

Даже МВФ уже констатирует что вся экономика России держится на распродаже общенародного сырья.
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Другими словами у нас нет никакой своей реальной экономики, кроме как распродажи своих национальных ресурсов. При чем все представлено так, что вся прибыль от распродажи ресурсов идет в частные руки известных конспирологических персонажей с двойным, с тройным гражданством и затем утекает за пределы России. Ну и где здесь либеральный рынок? Где экономический суверинитет страны? Где мифический рост экономики(1%). ЦБ все еще борется с мифической инфляцией? Ничего нет. Есть только диктат антирусского лобби во власти, называющих себя либералами. По факту страну превратили в сырьевую колонию Запада, а нас русских в послушную, нищую, рабскую массу. Если не проявим протеста, потеряем страну.
10.06.2019, 12:45
Гость: stalker

А не тот ли это Всемирный банк, который относительно недавно провел исследование у нас в стране и выяснил, что из-за отсутствия легализации самозанятых из под налогообложения уходит до 2 % ВВП. Как результат наше политическое руководство получило рекомендации принять закон о налогообложении самозанятых. А мы думали, что до этого "додумались" наши чинуши. Совсем нет. Это они рекомендации Всемирного банка исполнили. Ну, и кто в этом доме хозяин, если наше правительство, а вслед за ним ГД РФ, СФ РФ и даже глава государства такого рода "рекомендации" исполняют ?
10.06.2019, 12:23
Гость: ма

Увеличение налоговой нагрузки---переход к теневой экономике. Государство не собирается собирать прямые налоги. Скорее чтоб успокоить бесправное население и снять напряженность.
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