Всемирный банк назвал риски российской экономики

11:19

Российской экономике в среднесрочной перспективе угрожают несколько факторов. Всемирный банк обратил внимание на пять из них, в том числе упомянув риск расширения санкций и резкое падение цен на нефть.

В докладе Всемирного банка упоминаются и потери, которые несет российский бюджет от «теневой занятости». Специалисты уверяют, что страна теряет от 1% до 2,3% ВВП, а сама доля скрытых доходов составляет порядка 15,1%-21,2%.

Среди угрожающих экономике РФ факторов, кроме упомянутых выше, Всемирный банк отметил новые финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнения, которые могут возникнуть в условиях мировой торговли. Негативно может сказаться и значительный рост розничного рублевого кредитования, а также недостаточно эффективная реализация проектов инфраструктуры.

Положительное влияние на экономику, по мнению экспертов, должно оказать повышение производительности труда. Плюсом будет и выполнение национальных проектов, которые направлены на развитие человеческого капитала.

На минувшей неделе прогноз по росту экономики РФ в 2019 году был понижен Всемирным банком с 1,4% до 1,2%. Причиной этому послужило снижение добычи нефти.