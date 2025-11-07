Токаев назвал Трампа «посланным свыше» великим деятелем
Президент США Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным свыше, для возвращения традиционных ценностей и здравого смысла в политику Соединенных Штатов, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «США — Центральная Азия». По его словам, скорее всего, политику нынешнего хозяина Белого дома поддерживают во всем мире.
"Ровно год назад вы одержали убедительную победу на абсолютно честных выборах, и я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю", — приводит слова Токаева News.ru.
Ой как лизнул Токаев! Аж до кости шершавым язычком. Ещё один "я свой, я буржуинский".
У нас молчат про то, что Казахстан, член таможенного союза и БРИКС из всех стран мира ПЕРВЫЙ кто подписался и ввёл против РФ все санкции которые объявил запад, причём до того, как это начали делать в ЕС и сами амеры.
Токаев откровенно копирует китайского Си цзиньпина, даже в манере одеваться и манере говорить.
Доня басшайтан, якши ?
Оно конечно можно, ну что б вот так!!!???
Это, что ж за любовь такая?
потом победит оппонент демократ, и что казах скажет? Кстати, и узбекский нечто подобное сказал. Восток- дело тонкое, Петруха!
Вас давно выпустили из чумачечего дома?
Израиль вопреки"мирной деяТельной помощи голубя мира трампа"
лупит ао Ливану ииГа