Токаев назвал Трампа «посланным свыше» великим деятелем

11:27 7.11.2025

Президент США Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным свыше, для возвращения традиционных ценностей и здравого смысла в политику Соединенных Штатов, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «США — Центральная Азия». По его словам, скорее всего, политику нынешнего хозяина Белого дома поддерживают во всем мире.

"Ровно год назад вы одержали убедительную победу на абсолютно честных выборах, и я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю", — приводит слова Токаева News.ru.