Токаев назвал Трампа «посланным свыше» великим деятелем

Президент США Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным свыше, для возвращения традиционных ценностей и здравого смысла в политику Соединенных Штатов, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «США — Центральная Азия». По его словам, скорее всего, политику нынешнего хозяина Белого дома поддерживают во всем мире.

"Ровно год назад вы одержали убедительную победу на абсолютно честных выборах, и я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю", — приводит слова Токаева News.ru.

  1. 07.11.2025, 14:31
    Гость: ABCD

    Ой как лизнул Токаев! Аж до кости шершавым язычком. Ещё один "я свой, я буржуинский".
    У нас молчат про то, что Казахстан, член таможенного союза и БРИКС из всех стран мира ПЕРВЫЙ кто подписался и ввёл против РФ все санкции которые объявил запад, причём до того, как это начали делать в ЕС и сами амеры.
    Токаев откровенно копирует китайского Си цзиньпина, даже в манере одеваться и манере говорить.

  4. 07.11.2025, 13:55
    Гость: а

    потом победит оппонент демократ, и что казах скажет? Кстати, и узбекский нечто подобное сказал. Восток- дело тонкое, Петруха!

  5. 07.11.2025, 13:39
    Гость: гость А, что, я согласен!

    Вас давно выпустили из чумачечего дома?

    Израиль вопреки"мирной деяТельной помощи голубя мира трампа"
    лупит ао Ливану ииГа

