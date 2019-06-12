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Отток капитала из России с начала года превысил 35 миллиардов долларов

10:44 12.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - мае 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $35,2 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

По итогам первых пяти месяцев 2018 год этот показатель составил $18,9 млрд.

"Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным", - отметили в ЦБ.

В 2018 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 году.

Профицит внешней торговли РФ в январе - мае 2019 года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $75,1 млрд, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, за первые пять месяцев 2018 года профицит внешней торговли составлял $74,4 млрд.

По итогам всего 2018 году профицит внешней торговли РФ вырос в 1,7 раза, до $194,95 млрд.

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - мае 2019 года вырос на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $48,7 млрд, сообщил регулятор.

За первые пять месяцев 2018 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса составляло $46,9 млрд.

"Положительное влияние на динамику показателя наряду с укреплением торгового баланса оказало улучшение сальдо баланса услуг за счет роста экспорта услуг при снижении их импорта", - отметили в ЦБ.

Темы: Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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12.06.2019, 19:33
Гость: вы это пенсионерам

и работающим нищим расскажите)))
может проживёте 5 минут после))
12.06.2019, 19:32
Гость: прикольно

вы тут всех за идиотов держите)))
на носу акции гражданского неповиновения, а вы всё про золлото и профицит бюджета)))
12.06.2019, 18:30
Гость: да зравствует наш гениальный президент!

"Гений" он везде гений, что во внешней политике (прос... Украину и много чего ещё), что в экономике - тут вообще нет равных по просё... У нас ведь тащат. Люди, прозрейте. Вас обворовывают, а вы молчите.
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