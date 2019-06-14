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Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчеты в рублях и евро

07:34 14.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчеты в рублях и евро, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Антона Силуанова Андрея Лаврова.

Ранее Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провели встречу, на которой обсудили вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты - рубли и евро.

Стороны отметили, что расширение использования нацвалют будет взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей в России и ЕС.

В ходе встречи также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в России. Силуанов заявил, что Москва заинтересована в такого рода сотрудничестве и препятствий для участия иностранных компаний в национальных проектах нет.

Первый вице-премьер также проинформировал заместителя главы Еврокомиссии о предпринимаемых российским правительством мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата в России и либерализацию торговли.

Стороны выразили надежду на интенсификацию экономического сотрудничества между Россией и ЕС, увеличение объемов товарооборота, а также успешную реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях.

Необходимость снижения зависимости от доллара стала одной из самых обсуждаемых тем прошлого года, причем даже за рубежом. Российские власти указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах.

При этом в Москве заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара - речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.

Темы: Валютные рынки и валютные операции
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Комментарии читателей
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14.06.2019, 12:38
Гость: Не ходите парни в ЗАГС

Вот как раз и не половинчатая, и ничего особо мудреного там нет. Надо просто чтобы государства, устраивающие массовые эмиссии, "отвечали" за обеспеченность своих свеженапечатанных бумажек. А не как ФРС, который нарисовал виртуальную макроэкономическую картинку мира, - а кто с ней не согласен, прописываются всяческие разнообразные санкции с демократическими бомбежками.
14.06.2019, 10:37
Гость: gvozd

это на самом деле половинчатая мера.
рубль привязан к доллару и евро на самом деле тоже привязан, только более мудреным образом.
14.06.2019, 09:28
Гость: Позорники

Бюджет только одного Сименс сравним с бюджетом всей России. Половина депутатов Думы работает на него л- энергетики, ЖД, электронщики, авиаторы... Какая ещё рабочая группа?
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