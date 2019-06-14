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Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчеты в рублях и евро, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Антона Силуанова Андрея Лаврова.

Ранее Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провели встречу, на которой обсудили вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты - рубли и евро.

Стороны отметили, что расширение использования нацвалют будет взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей в России и ЕС.

В ходе встречи также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в России. Силуанов заявил, что Москва заинтересована в такого рода сотрудничестве и препятствий для участия иностранных компаний в национальных проектах нет.

Первый вице-премьер также проинформировал заместителя главы Еврокомиссии о предпринимаемых российским правительством мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата в России и либерализацию торговли.

Стороны выразили надежду на интенсификацию экономического сотрудничества между Россией и ЕС, увеличение объемов товарооборота, а также успешную реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях.

Необходимость снижения зависимости от доллара стала одной из самых обсуждаемых тем прошлого года, причем даже за рубежом. Российские власти указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах.

При этом в Москве заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара - речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.