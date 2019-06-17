Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедности

23:47

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обеспокоен тем, что в России может произойти «социальный взрыв», если уровень бедности вырастет.

«Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 млн человек находится за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети»,— сказал Кудрин в ответ на вопрос журналиста Владимира Познера в его авторской программе «Познер» на «Первом канале», не испытывает ли глава Счетной палаты опасений, что продолжающееся падение уровня жизни граждан РФ на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести к социальному взрыву.

По словам главы СП, бедность для России — позор при текущем уровне ВВП на душу населения и растущих зарплатах. «Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого нашего капитала»,— рассказал Кудрин.

По данным Росстата, в 2018 году в России проживало 18,9 млн бедных человек — это 12,9% от всего населения, напоминает «Коммерсант».