]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедности

23:47 17.06.2019
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обеспокоен тем, что в России может произойти «социальный взрыв», если уровень бедности вырастет.

«Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 млн человек находится за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети»,— сказал Кудрин в ответ на вопрос журналиста Владимира Познера в его авторской программе «Познер» на «Первом канале», не испытывает ли глава Счетной палаты опасений, что продолжающееся падение уровня жизни граждан РФ на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести к социальному взрыву.

По словам главы СП, бедность для России — позор при текущем уровне ВВП на душу населения и растущих зарплатах. «Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого нашего капитала»,— рассказал  Кудрин.

По данным Росстата, в 2018 году в России проживало 18,9 млн бедных человек — это 12,9% от всего населения, напоминает «Коммерсант».

Темы: Социальные проблемы в России, Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.06.2019, 05:37
Гость: Если спец

по как денежку наварить да затырить озаботился,то знать припекает.А тут еще Зеленский,какоя пример баранам,про Молдову и не говорите,сбежало все ворье,и без пролития(!).Наши Додоны,наши Зеленские,любых кровей и морд личиков,где вы!?Грудинин,моя надежда,куды ж ты запропастился?Жирик,шут,тряхнул бы стариной,нашел бы своего Грудинина!Кастрата Миронова ни о чем не прошу,лежит подляга подстилкой у Кремля,стрижет купоны.А вот вам незамеченный факт.Ни вор Порошенко,ни молдавский вор будучи свергнуты не обвиняют США в антигосударственной работе против своих стран.Это только в России недовольство народа объясняется ворами происками проклятых янки.
18.06.2019, 05:24
Гость: Трезвый

вывод. Либерал №2 после Чубайса всегда повторяет то что ему в молодые годы втюрили в мозги. Он никогда не поймет что курс России на Запад,на рыночную вакханалию губителен так как с молоком Гайдара ему внушили что РФ это колония Запада и может существовать только в таком виде. Все его слова о неэффективности государственных предприятий,о произволе чиновников и вся его критика действительности основана на политики новой,после Романовых, колонизации России.Сущность Кудрина это либерализм западного толка и он время от времени изрекает "стратегические" мысли по развитию РФ. К сожалению время течет медленно и этот оракул еще долго будет пудрить мозги простофилям и особенно наверху, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями как главный ревизор-бухгалтер. Впрочем от него и в Счетной Палате не будет толка как не было в Минфине. Впрочем он так и не ответил куда делись деньги пенсионного фонда и нефтяной навар во времена тучных годков. Спасибо Медведеву за то что он убрал этого министра (и Лужкова) с должности и зачем он прогнулся вновь назначив Кудрина на очень важный пост.
18.06.2019, 04:48
Гость: buslaif

... бедность для России — позор при текущем уровне ВВП на душу населения и растущих зарплатах.
////////////////////////////
Кудрин стоял у истоков либеральной экономики вместе с Гайдаром,Чубайсом и пр.Поэтому в том,что около 12,5 млн человек по его словам ( из других источников это 20 млн. человек)находится за чертой бедности, его прямая вина. Вызывает вопрос и то,что макроэкономическая ситуация в мире давно изменилась, используемый же показатель ВВП устарел и уже не способен объективно отобразить успешность отдельно взятой экономической системы.Если Кудрин этого не знает,то это свидетельствует о его некомпетентности, а если знает, то пытается ввести народ в заблуждение.
О растущих зарплатах вообще бы помалкивал.Зарплаты растут, в то время как доходы населения падают, просто потому что зарплаты растут не у населения. Когда чиновнику или министру, топ-менеджеру корпорации повышается зарплата, статистически обеспечивается бурный рост доходов всему населению.
Все комментарии (6)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.