Реальная стоимость потребкорзины в три раза превышает официальную

23:24

Реальная стоимость потребительской корзины составляет 31 087 рублей. Такую оценку привел депутат Государственной Думы Алексей Куринный.

Он опубликовал в своем ФБ пост о настоящей стоимости потребительской корзины жителя России: «Сегодня ученые по заказу Государственной Думы представили результаты расчета стоимости настоящей потребительской корзины в России. Вместо существующих 9590 руб он должен составлять 31087 руб!».

Из документа следует, что для трудоспособного населения стоимость минимального набора продуктов и услуг составляет 34,7 тыс. руб., для пенсионеров и детей - 25,4 и 27,4 тыс. руб. соответственно.

Более 10 тыс. руб. в составе корзины занимают продукты питания, 5,7 тыс. руб. - непродовольственные товары, 14,4 тыс. руб. - услуги.