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Реальная стоимость потребкорзины в три раза превышает официальную

23:24 28.06.2019
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Реальная стоимость потребительской корзины составляет 31 087 рублей.  Такую оценку привел депутат Государственной Думы Алексей Куринный.

Он опубликовал в своем ФБ пост о настоящей стоимости потребительской корзины жителя России: «Сегодня ученые по заказу Государственной Думы представили результаты расчета стоимости настоящей потребительской корзины в России. Вместо существующих 9590 руб он должен составлять 31087 руб!».

Из документа следует, что для трудоспособного населения стоимость минимального набора продуктов и услуг составляет 34,7 тыс. руб., для пенсионеров и детей - 25,4 и 27,4 тыс. руб. соответственно.

Более 10 тыс. руб. в составе корзины занимают продукты питания, 5,7 тыс. руб. - непродовольственные товары, 14,4 тыс. руб. - услуги.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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29.06.2019, 08:22
Гость: федорину горю

если бы бабушка была дедушкой))))
29.06.2019, 08:05
Гость: ха

И в чем вопрос? Один государственный орган утвердил МРОТ в 11 тысяч. Другой посчитал потреб.корзину в 33 тысячи. Просто нужно работать на трех работах по восемь часов. 8*3=24. В сутках - 24 часа. Так что все сходится.
Если серьезно, то что мешает поднятию МРОТ? Ведь итогом этого станет уменьшение места для маневра нечестным работодателям, выплачивающим зарплаты "сверх МРОТ" в конвертах. Пока что налоговики до такой степени расслаблены, что, как писалось, не то что ИП, но даже некоторые сетевые магазины используют трудящихся без всякого документального оформления.
29.06.2019, 07:50
Гость: ДФМН

Это от зависти к гражданам энергетической сверхдержавы злопыхатели из-за бугра льют грязь на путинский режим!
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